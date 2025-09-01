ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αρχίζει προπονήσεις η Εθνική Ανδρών με τα βλέμματα στον Φαμπιάνο

Επίσημες υποχρεώσεις με αντίπαλο Αυστρία και Ρουμανία.

Σε αγωνιστικούς ρυθμούς επιστρέφει η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών, αρχίζοντας προπονήσεις για τον εκτός έδρας αγώνα με την Αυστρία το ερχόμενο Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για τις 18:00 στις εγκαταστάσεις της «ΑΕΚ Αρένα» και σε αυτήν αναμένεται να δώσουν το παρών τους όλοι οι ποδοσφαιριστές που είναι στην κλήση του Απόστολου Μάντζιου.

Οι προπονήσεις θα συνεχιστούν στην Κύπρο μέχρι την Πέμπτη το πρωί και το απόγευμα της ίδιας ημέρας η αποστολής της ομάδας μας θα αναχωρήσει για την αυστριακή πόλη Linz, εκεί όπου θα γίνει ο αγώνας του Σαββάτου (21:45, ΡΙΚ). 

Τον αγώνα με την Αυστρία θα ακολουθήσει εντός έδρας αγώνας με τη Ρουμανία την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, στις 21:45 στο ΓΣΠ. 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΡΟΣ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Έχοντας πραγματοποιήσει καλές εμφανίσεις στους αγώνες που προηγήθηκαν στη διοργάνωση, η ομάδα μας θα προσπαθήσει να έχει αγωνιστική συνέπεια και συνέχεια, διεκδικώντας βαθμολογικό κέρδος και από τους δύο αγώνες. 

Tα βλέμματα ασφαλώς θα είναι στον Φαμπιάνο ο οποίος κλήθηκε για πρώτη φορά.

Στην κλήση βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές: 

Ανόρθωση Αμμοχώστου: Κωστάκης Αρτυματάς

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Γιάννης Σατσιάς, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Νικόλας Κούτσακος, Πιέρος Σωτηρίου

Απόλλων Λεμεσού: Αντρέας Σιήκκης, Γιώργος Μαλεκκίδης

Άρης Λεμεσού: Ανδρόνικος Κακουλλή, Άντερσον Κορρέια, Χαράλαμπος Χαραλάμπους

Ομόνοια Λευκωσίας: Ιωάννης Κούσουλος, Λοΐζος Λοΐζου, Νικόλας Παναγιώτου, Φαμπιάνο Φρέιτας

Πάφος F.C: Κώστας Πηλέας, Νεόφυτος Μιχαήλ

Λεβαδειακός: Ιωάννης Κωστή

Παναιτωλικός: Χρίστος Σιέλης

Borussia Dortmund II: Αντώνιο Φώτη

FC Dinamo București: Χαράλαμπος Κυριάκου

Hellas Verona FC: Γρηγόρης Κάστανος

PFC CSKA Sofia: Ιωάννης Πίττας

Servette FC: Ζόελ Μολ

Uta Arad: Μαρίνος Τζιωνής

Watford FC: Έκτωρ Κυπριανού

Widzew Łódź: Στέλιος Ανδρέου

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

