ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις σε Πάφος-ΑΠΟΕΛ & ΕΝΥ-Απόλλωνας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις σε Πάφος-ΑΠΟΕΛ & ΕΝΥ-Απόλλωνας

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με δύο αγώνες που αρχίζουν στις 19:00 συνεχίζεται σήμερα η δράση της 15ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, με την Stoiximan να προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στους φίλους του ποδοσφαίρου.

Στο Στέλιος Κυριακίδης η πρωτοπόρος Πάφος φιλοξενεί στο ντέρμπι της ημέρας τον ΑΠΟΕΛ με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.90 στη νίκη της περυσινής πρωταθλήτριας Κύπρου, 3.45 στην ισοπαλία και 3.95 στην επικράτηση της ομάδας του Πάμπλο Γκαρσία. Ο καταλογισμός πέναλτι προσφέρεται στα 3.30 και το ενδεχόμενο κόκκινης κάρτας στα 3.05.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Την ίδια ώρα στο Αμμόχωστος η ΕΝΥ αντιμετωπίζει τον Απόλλωνα με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 4.55 στη νίκη της ομάδας του Ύψωνα, 3.55 στην ισοπαλία και 1.75 στη νίκη του Απόλλωνα. Το να σκοράρει ο Απόλλωνας και στα δύο ημίχρονα δίνεται στα 2.80 και το να μπει γκολ μετά το 28ο λεπτό του αγώνα στα 2.05.  

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με ανατροπή η ΑΕΚ έδιωξε το... φάντασμα των Χριστουγέννων

Ελλάδα

|

Category image

Η επίσημη ανακοίνωση της ΚΟΠ για την αναβολή του Πάφος FC-ΑΠΟΕΛ και το τι μέλλει γενέσθαι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Θα τα δώσουμε όλα να πετύχουμε τον στόχο μας»

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Πάτησε τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ, ο Κότσαρης απέτρεψε τη συντριβή!

Ελλάδα

|

Category image

«Είμαι εδώ γιατί χρειαζόταν αλλαγή – Είμαι Αργεντίνος, αγαπώ την πίεση»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Επιτέλους νίκη και... βήμα σωτηρίας για Φιορεντίνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Και η Τσέλσι για Καρέτσα, «τον θέλει για το καλοκαίρι 2026»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι άρπαξε το τρίποντο από την Ε.Ν. Ύψωνα ο Απόλλωνας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η αποστολή της Ομόνοιας για το τελευταίο του 2025

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Βίλα νίκησε και τη Γιουνάιτεντ, έγραψε ιστορία και συνεχίζει να ονειρεύεται!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Mε λυτρωτή τον Μάρκες ο Λοσάδα έκανε ξεκίνημα με το δεξί

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι 22 που θα... ξεκινούσαν το Πάφος-ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αποχαιρέτησε το 2025 με εκτός έδρας τεσσέρα η Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ενημέρωση από ΑΠΟΕΛ για όσους πήραν εισιτήριο για Πάφο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διπλό για την Ανόρθωση κόντρα στον Διγενή

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη