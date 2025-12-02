«Ενοχλητικό αυτό που συμβαίνει με Κίκο και Σένσι, αδικήθηκε ο Απόστολος Μακρίδης»

Διαβάστε όσα είπε η Ε.Τ της Ανόρθωσης στον απόηχο της ισοπαλίας με τον ΑΠΟΕΛ.

Αναφέρθηκε επίσης σε μεταγραφικά ζητήματα και τον Απόστολο Μακρίδη.

«Ήταν οι πρώτες αγωνιστικές που φέραμε σε πολύ δύσκολη θέση τον εαυτό μας και ήταν τέτοια η θέση μας που δεν μας επιτρέπει τώρα που παίρνουμε βαθμούς να είναι αλματώδης η διαφορά στη βαθμολογία. Υπάρχουν αρκετά ακόμη στοιχεία που χρίζουν βελτίωσης αλλά ο Τιμούρ Κετσπάγια έκανε την Ανόρθωση ομάδα και η διαφορά είναι μεγάλη, υπάρχει άλλος αέρας στο αεροδρόμιο. Συνειδητοποίησα ότι είναι μεγάλης σημασίας πως είναι μια ομάδα εντός αποδυτηρίων», είπε και πρόσθεσε:

«Είναι κάτι που αναγνωρίζεται από όλους και εντός της ομάδας γίνονται όσα πρέπει για να βελτιωθεί η ομάδα. Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στον προπονητή μας και στο επιτελείο του».

Αν θα κάνει μεταγραφές: «Η Ανόρθωση, στόχος της είναι να ενισχυθεί και να κάνει μεταγραφές, αλλά δεν ξέρουμε αν θα είναι σε θέση να τα καταφέρει και το θέμα δεν είναι η υπόθεση που είναι σε εξέλιξη. Είναι οι 36 διακανονισμοί που ένας να πάει λάθος η Ανόρθωση θα βρεθεί σε δύσκολη θέση. Τρέχουν οι διακανονισμοί και είναι σε ένα σημείο που δεν μπορείς να μείνεις πίσω σε οποιαδήποτε υποχρέωση διότι μετά το πρόβλημα δεν θα είναι το εμπάργκο. Πάμε βήμα-βήμα».

Για Σένσι και Κίκο: «Και εμένα προσωπικά, συμφωνώ, είναι ενοχλητικό. Θέλω να τονίσω πως σε οποιαδήποτε δύσκολη θέση η Ανόρθωση, δεν κρύβουμε τι περνά η ομάδα, αξίζει σεβασμού από όλους. Η Ανόρθωση είναι… Ανόρθωση όσες δυσκολίες κι αν περνά. Δεν ήταν μόνο ο Κίκο, ήταν και ο Σένσι για τον οποίο ενδιαφέρθηκαν 4-5 ομάδες από την Κύπρο και εξωτερικό. Ο ίδιος είπε ότι η προτεραιότητά του είναι η Ανόρθωση και οι επαφές είναι προχωρημένες. Δεν το έχουμε δει να γίνεται σε άλλη ομάδα. Για δύο εβδομάδες δεν σταμάτησε το τηλέφωνό μας να παίζει. Κλείνει το θέμα με τον Σένσι και ανοίγει ζήτημα με τον Κίκο, δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο επόμενος. Διαφορετικό να ενδιαφέρεται κάποιος και άλλο είναι να σου λένε είναι κλειστός από τώρα για τον Ιανουάριο».

Για τον Απόστολο Μακρίδη: «Ο Απόστολος Μακρίδης είναι ο άνθρωπος που δέχθηκε φέτος τα μεγαλύτερα “πυρά”. Έχω ξαναπεί και δεν φοβάμαι να το πω ξανά. Ο Απόστολος για μένα έχει αδικηθεί. Ο Απόστολος είχε ελάχιστο χρόνο. Η κριτική είναι καλοδεχούμενη, αλλά μιλούμε για “πετροβολισμό”, δεν ξαναείδα να δέχεται κάποιος τόση κριτική. Είχαμε πει ότι οι παίκτες που βλέπετε δεν είναι στο σημείο που χρειαζόταν και ήθελαν χρόνο. Ναι, έγινε λανθασμένη επιλογή στο θέμα προπονητή. Ο κ. Γκόμεθ μπορεί σε άλλη ομάδα να πετύχει. Στη δική μας περίπτωση όχι, έφερε την Ανόρθωση ακόμη πιο πίσω. Θα ανατρέξω σε μια δήλωση του Κίκο που είπε ότι ακόμη και οι παίκτες τώρα έμαθαν καλά ο ένας τον άλλο».