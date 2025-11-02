Βρήκε επιτέλους τον δρόμο η Ανόρθωση, απόδραση διά ποδός Σένσι

Μετά από οκτώ αγώνες, στους οποίους αγνοούσε τη νίκη, η Ανόρθωση βρήκε τον δρόμο στην 9η στροφή του πρωταθλήματος. Η «Κυρία» χαμογέλασε για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν, επικρατώντας με 0-1 της Ε.Ν. Ύψωνα στο «Αμμόχωστος» και έφτασε τους εφτά βαθμούς, όσους έχει και η νεοφώτιστη ομάδα, η οποία γνώρισε την πέμπτη της σερί ήττα.

Ο Σένσι στο 79΄ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ήταν αυτός που χάρισε το πρώτο τρίποντο στην ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια που ελπίζει πως αυτή η νίκη θα... ξεμπλοκάρει τους παίκτες και στη συνέχεια θα έρθουν και άλλες νίκες.

Στο 62ο η Ε.Ν. Ύψωνα υποχρεώθηκε να παίξει με παίκτη λιγότερο αφού αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ο Πάνκοφ ενώ στο 90+8΄, αποβλήθηκε και ο Ντε Ιριόντο για κτύπημα στον Χρυσοστόμου.

Σε μία αναμέτρηση που δεν διεκδικεί και πολλές δάφνες ποιότητας, με τους γηπεδούχους στο πρώτο μέρος να είναι καλύτεροι και να χάνουν μεγάλες ευκαιρίες για να μπουν μπροστά στο σκορ. Ο Παναγή όμως ήταν θετικότατος στις επεμβάσεις του και έβαλε το χεράκι του στην απόδραση ενώ να σημειωθεί πως στο 90+4΄ στάθηκε τυχερός αφού το φάουλ του Τσεπάκ κατέληξε στο δοκάρι.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

Τέλος αγώνα

Κόκκινη για τον Ντε Ιριόντο στο 90+8΄ .

90+4΄ - Οριζόντιο δοκάρι με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τσεπάκ.

86΄ - Ο Ζάντρο λέει όχι στον Κις μετά από σέντρα του Χρυσοστόμου.

78΄ - ΓΚΟΛ για την Ανόρθωση: εύστοχος ο Σένσι, 0-1!

77΄ - Πέναλτι για την Ανόρθωση!

76΄ - Πάει στο onfield review ο Φελλάς για να δει τη φάση ξανά!

74΄Σουτ του Αρτυματά εντός περιοχής. Διαμαρτυρίες για χέρι του Χριστοδούλου. Γίνεται έλεγχος της φάσης από το VAR.

71΄Δοκάρι η Ανόρθωση! Ο Χαραλάμπους έπιασε τη κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι έπειτα από εκτέλεση κόρνερ όμως η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και στη συνέχεια ο Ζάντρο μπλόκαρε.

62΄ - Κόκκινη για την Ε.Ν. Ύψωνα: Ο Πάνκοφ δέχεται δεύτερη κίτρινη και αποβάλλεται.

Έναρξη β΄ ημιχρόνου

Τέλος α΄ ημιχρόνου

30΄ - Νέο στοπ του Παναγή στον Μπα, σε κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής.

27΄ - Σπουδαία επέμβαση από τον Παναγή σε σουτ εντός περιοχής του Μπα.

17΄ - Νέα ευκαιρία για την Ε.Ν. Ύψωνα, με την κεφαλιά του Μπα να περνάει πάνω από τα δοκάρια του Παναγή.

16΄ - Μόλις δίπλα από το δεξί δοκάρι του Παναγή η εκτέλεση φάουλ από τον Τσεπάκ.

14΄ - Από καλή θέση, η κεφαλιά του Τεϊσέιρα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Παναγή.

Έναρξη της αναμέτρησης

Ε.Ν. ΥΨΩΝΑ: Ζάντρο, Κυριάκου (85΄ Κουμούρης), Ντε Λούκας, Γεμπλί, Χριστοδούλου, Τσεμπάκ, Ντε Ιριόντο, Πάνκοφ, Τεϊσέιρα (85΄ ), Μπαχάσα, Μπα (85΄ Τρούγιτς).

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Παναγή, Σεργίου (79΄ Κις), Μπέργκστρομ, Φουρτάδο (82΄ Καραμανώλης), Κίκο, Αρτυματάς, Σένσι, Σόσα (60΄ Ντιόν), Αμποάκι, Μπέζους (60΄ Χρυσοστόμου), Βούκιτς.

ΣΚΟΡΕΡ: - /78΄ πέν. Σένσι

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 87΄ Ντε Λούκας, 31΄ Μπαχάσα, 45΄ Πάνκοφ, 90+8΄ Τσεπάκ / 37΄ Βούκιτς, 90+8΄ Χρυσοστόμου

ΚΟΚΚΙΝΗ: 62΄ Πάνκοφ (2η κίτρινη), 90+8΄ Ντε Ιριόντο (απευθείας)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης