Έβγαλε τη φανέλα του Απόλλωνα, συνεχίζει στην Ανόρθωση

Παρελθόν αποτελεί από τον Απόλλωνα ο Μπαμπακάρ Ντιόν, ο οποίος θα παραμείνει στην Κύπρο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ανόρθωση.

Ο Βελγοσενεγαλέζος ακραίος επιθετικός, αν και είχε ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο με την ομάδα της Λεμεσού, αποχωρεί μετά από έναν χρόνο, με τις δυο πλευρές να συμφωνούν στην κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους.

«Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Μπαμπακάρ Ντιόν.

Ευχαριστούμε τον ποδοσφαιριστή και του ευχόμαστε καλή συνέχεια τόσο στην προσωπική του ζωή όσο και στην επαγγελματική του σταδιοδρομία» αναφέρει η ανακοίνωση.