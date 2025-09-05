Λοϊζίδης: «Ο αρχιδιαιτητής κάνει σκέψεις για κάποια εισαγωγή ξένων στο ΒΑΡ»

Ο Χάρης Λοϊζίδης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στη διαιτησία. Διαβάστε τις κυριότερες τοποθετήσεις του:

«Προσπαθούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Θέλουμε να φτιαχτεί η εικόνα της ομοσπονδίας. Θέλουμε να καθιερώσουμε την διαφάνεια. Η ΚΟΠ δεν είναι κλειστό μαγαζί κανενός. Θέλουμε να καθιερωθεί η ΚΟΠ ως ένα κομμάτι της κοινωνίας»

«Γίνονται προσπάθειες να προωθήσουμε τους Κύπριους διαιτητές. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο, ότι παλεύουμε με ένα θηρίο που λέγεται προκατάληψη. Θέλουμε στήριξη από εσάς (σ.σ ΜΜΕ). Δεν έχουμε λευκή επιταγή σε κανέναν. Εκεί που θα χρειαστεί θα είμαστε αυστηροί και με ποινές. Ο νέος αρχιδιαιτητής έχει αυτή την φιλοσοφία. Γενικά ήταν καλές οι διαιτησίες στις πρώτες αγωνιστικές. Είμαστε στην αρχή. Πρέπει να τους δώσουμε πίστωση. Η πρόθεση μας είναι να αξιολογούμε την κατάσταση. Ήδη ο αρχιδιαιτητής κάνει σκέψεις για κάποια εισαγωγή ξένων, όχι διαιτητών αλλά ΒΑΡίστων. Στο ΒΑΡ μπορεί να έχουμε κάποιες προσθήκες στο εξωτερικό. Είναι ένας τομέας που υστερούμε. Το εξετάζει ο αρχιδιαιτητής. Δεν θα τον εμποδίσουμε. Θέλουμε να τον αφήσουμε να δουλέψει»