Empower Forward by Stoiximan: Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για αθλητές στην Κύπρο

Αυτή η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Φορέων Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩ» και εντάσσεται στο πρόγραμμα “Empower Forward” της Stoiximan με βασικό πρεσβευτή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η τηλεφωνική γραμμή 800 70 208 είναι διαθέσιμη καθημερινά, από τις 10:00 έως τις 22:00, παρέχοντας δωρεάν, ανώνυμη και απολύτως εμπιστευτική υποστήριξη από εξειδικευμένους ψυχολόγους. Μέσω αυτής της συνεργασίας με την Ομοσπονδία ΑΡΓΩ, έναν οργανισμό με μακρά εμπειρία στον χώρο της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής προσφοράς, εξασφαλίζεται η ποιότητα και η αξιοπιστία της παρεχόμενης βοήθειας.

Με τη νέα αυτή δράση, η Stoiximan ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της ως στρατηγικός εταίρος του κυπριακού αθλητισμού, αναλαμβάνοντας ενεργό μέρος στην προώθηση της ευημερίας, της ισότητας και της συμπερίληψης.

O Άγγελος Χοντουλίδης, Country Manager της Stoiximan, δήλωσε: «Η ψυχική υγεία αποτελεί θεμέλιο της αθλητικής εξέλιξης, αλλά και της κοινωνικής συνοχής. Μέσα από τη Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης, στεκόμαστε δίπλα στους αθλητές και στα μέλη της αθλητικής κοινότητας, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος του στρατηγικού μας στόχου να συμβάλλουμε σε μια πιο ανθεκτική, δίκαιη και βιώσιμη κοινωνία, όπου κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να εξελίσσεται».

Το «Empower Forward» είναι ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας που υλοποιείται σε Ελλάδα και Κύπρο, με δράσεις που επενδύουν στη νέα γενιά, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και αναδεικνύουν τον αθλητισμό ως όχημα προόδου και αξιών. Η λειτουργία της Γραμμής Ψυχολογικής Στήριξης στην Κύπρο σηματοδοτεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη διαρκή δέσμευση της Stoiximan για μετρήσιμη κοινωνική προσφορά. Εδώ μπορείτε να δείτε την τηλεοπτική επικοινωνία του προγράμματος με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.