Χάρης Λοϊζίδης: «Ποδόσφαιρο με σχέδιο, διαφάνεια και κοινωνική ευθύνη»

Στην 91η Γενική Συνέλευση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ο πρόεδρος της ΚΟΠ, κ. Χάρη Λοΐζιδη, παρουσίασε τα πρώτα βήματα υλοποίησης του νέου πλάνου δράσης, δίνοντας έμφαση στη διαφάνεια, τη διαιτησία, την αναβάθμιση των Εθνικών Ομάδων και την κοινωνική ευθύνη του ποδοσφαίρου. Ανακοίνωσε την επανεκκίνηση του Futsal με αυξημένο ενδιαφέρον από τα σωματεία, τις διαδικασίες για την ανέγερση αθλητικού κέντρου στον Κόρνο, τη συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας για εκπαίδευση προπονητών σε πρώτες βοήθειες, αλλά και τη συμβολή της Ομοσπονδίας στη στήριξη πυρόπληκτων περιοχών.

Αναλυτικά η ομιλία του κ. Λοϊζίδη στη σημερινή Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΚΟΠ:

Αξιότιμη πρόεδρε της Βουλής κα. Αννίτα Δημητρίου

Αξιότιμοι υπουργοί, Εσωτερικών κ. Ιωάννου, Άμυνας κ. Πάλμα και Υγείας κ. Δαμιανέ,

Πρόεδρε του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Νικόλα Παπαδόπουλε,

Αναπληρωτή Πρόεδρε του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Ευθύμιε Δίπλαρε

Βουλευτή του ΕΛΑΜ κ. Σωτήρη Ιωάννου

Αγαπητοί εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου που μας τιμάτε με την παρουσία σας, φίλε Petr Fousek μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA, αγαπητέ Μάριε Γεωργίου, Επικεφαλής του Τμήματος Ομοσπονδιών της UEFA και αγαπητή Μάριον Γκάβατ, Περιφερειακή Συντονίστρια της FIFA

Αγαπητέ πρόεδρε της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής

Αγαπητέ αναπληρωτή Κυβερνητικέ Εκπρόσωπε

Eκπρόσωποι των επιχειρηματικών φορέων του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ

Εκπρόσωποι ποδοσφαιρικών συνδέσμων και αγαπητοί συνεργάτες.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες

Σας καλωσορίζουμε στην 91η ετήσια Γενική Συνέλευση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και στην πρώτη υπό τη νέα διοίκηση της ΚΟΠ.

Σήμερα, δεν είμαστε εδώ για να επαναλάβουμε τις εξαγγελίες που κάναμε πριν από δύο και πλέον μήνες, όταν κάναμε τότε μαζί με τους συνεργάτες μου μία νέα αρχή. Σήμερα, ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, μελών της κυβέρνησης, αρχηγών και εκπροσώπων κομμάτων και άλλων σημαντικών θεσμών, καταγράφουμε τα πρώτα απτά βήματα υλοποίησης του πλάνου που καταθέσαμε στη νέα μας πορεία.

Το κυπριακό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη από συνέπεια, διαφάνεια και προσήλωση στο καθήκον. Χρειάζεται πλάνο δράσης και αφοσίωση. Το ποδόσφαιρο είναι ένα ζωντανό, λειτουργικό κομμάτι της κοινωνίας, αλλά και της οικονομίας. Δημιουργεί θέσεις εργασίας, στηρίζει επαγγελματικούς κλάδους, και εισφέρει, άμεσα και έμμεσα, στο κράτος και την ανάπτυξη. Γι’ αυτό και η λειτουργία του πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα, κανόνες και θεσμική υπευθυνότητα.

Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο οι αγώνες στο γήπεδο αλλά είναι κάτι πολύ πιο μεγάλο. Ως η ανώτατη ποδοσφαιρική αρχή του τόπου, γνωρίζουμε τη δυναμική και την επίδραση στην κοινωνία του αθλήματος το οποίο υπηρετούμε.

Γι’ αυτό και δεν μείναμε θεατές μπροστά στις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τον περασμένο Ιούλιο την επαρχία Λεμεσού. Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ήταν άμεση για υιοθέτηση μίας πυρόπληκτης κοινότητας και επιθυμούμε σύντομα να γίνει πράξη. Ήδη συγκεντρώθηκε ένα σημαντικό ποσό, με τη συμβολή της Ομοσπονδίας, σωματείων και άλλων παραγόντων. Τις επόμενες ημέρες, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, θα καθοριστεί η διαδικασία διάθεσής του. Δεν κάναμε πολιτική, κάναμε το αυτονόητο γιατί είχαμε υποχρέωση να αποδείξουμε έμπρακτα ότι το ποδόσφαιρο έχει κοινωνική ευθύνη και την αναλαμβάνει.

Κυρίες και κύριοι,

Πριν από δύο μήνες θέσαμε συγκεκριμένες προτεραιότητες στη βάση των αναγκών του κυπριακού ποδοσφαίρου και το οράματος μας.

Στο κρίσιμο κεφάλαιο της διαιτησίας, που διαχρονικά απασχολεί το φίλαθλο κοινό με τη γνωστή προκατάληψη που το βαραίνει, επιχειρούμε να ανατρέψουμε την εικόνα με καθαρή βούληση για αλλαγή.

Συστήσαμε Επιτροπή Διαιτησίας στο πλαίσιο της Εκτελεστικής Επιτροπής, ενισχύσαμε τον μηχανισμό διοίκησης και προχωρήσαμε στη πρόληψη νέου Προέδρου της Επιτροπής Διαιτησίας Το μήνυμα είναι σαφές, ότι η διαιτησία πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη, να λειτουργεί επαγγελματικά και να αναλαμβάνει την ευθύνη. Μόνο έτσι αντιμετωπίζεται η καχυποψία και η προκατάληψη.

Όμως, ευθύνη για να αντιμετωπιστεί η προκατάληψη έχουμε και εμείς, οι ποδοσφαιρικοί παράγοντες. Οφείλουμε όλοι να κρίνουμε τη διαιτησία αντικειμενικά. Δεν πρέπει να ψάχνουμε άλλοθι στις διαιτητικές αποφάσεις και να στέλνουμε λανθασμένα μηνύματα στους φιλάθλους για πρόσκαιρη, δική μας αποφόρτιση. Σε αντίθετη περίπτωση, όσες προσπάθειες και αν γίνουν από την Ομοσπονδία, οι πιθανότητες επιτυχίας θα είναι περιορισμένες.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδιασμού μας, προχωρούμε στην αναβάθμιση της δομής και της λειτουργίας των Εθνικών Ομάδων, ξεκινώντας από τη βάση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για πρόσληψη Τεχνικού Διευθυντή για τις μικρές εθνικές, με στόχο τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Δεν διαχειριζόμαστε μόνο το σήμερα, άλλα χτίζουμε το αύριο με σχέδιο, με αρχές και με ποδοσφαιρική ταυτότητα.

Σε αυτό το σημείο, επιτρέψτε μου να αναφερθώ στην Εθνική Ανδρών, που τις αμέσως επόμενες μέρες δίνει δύο σημαντικές και δύσκολες αναμετρήσεις, εκτός έδρας με την Αυστρία και εντός με τη Ρουμανία. Εμπιστευόμαστε απόλυτα τους ποδοσφαιριστές και το προπονητικό επιτελείο. Η δική μας υποχρέωση είναι να στηρίξουμε, έμπρακτα, την προσπάθεια αυτή. Η Εθνική μας, μετά από αρκετό καιρό, επιστρέφει στο ΓΣΠ για τον αγώνα με τη Ρουμανία. Ευχόμαστε οι φίλαθλοί μας να δώσουν ζωντανό το παρόν τους.

Πιστεύουμε στην εθνική ομάδα και θέλουμε σύντομα να την δούμε να κάνει βήματα προόδου όπως αυτά που βλέπουμε να κάνουν σωματεία μας που αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Νιώθουμε περηφάνεια για την πορεία τους, παρακολουθώντας εικόνες που μας ενώνουν, που μας τιμούν και αναδεικνύουν το πραγματικό πρόσωπο του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Με αυτή την ευκαιρία επαναλαμβάνουμε τα συγχαρητήρια μας προς την Πάφο, την ΑΕΚ και την Ομόνοια Λευκωσίας για την πρόκριση τους στη League Phase των διοργανώσεων της UEFA στις οποίες συμμετέχουν.

Θα ήταν παράλειψή μου να μην αναφερθώ στην Εθνική Γυναικών, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της, θα αγωνιστεί τον ερχόμενο Οκτώβριο στα play–offs ανόδου στη δεύτερη κατηγορία του Nations League Γυναικών με αντίπαλο την Αλβανία. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Τις υποχρεώσεις της σε νέα διοργάνωση της UEFA αρχίζει και η Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων στις οποία επίσης ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Κυρίες και κύριοι

Στην στρατηγική αναδιοργάνωσης και ανασύνταξης της ΚΟΠ, εντάσσεται και η οργανωμένη επανεκκίνηση του Futsal, με τη συναίνεση και συμμετοχή των ίδιων των σωματείων. Τοποθετούμε θεμέλια βιωσιμότητας και σταθερότητας, γιατί το άθλημα αυτό δικαιούται και αξίζει σοβαρή προοπτική. Το ενδιαφέρον που επέδειξαν τα σωματεία σε συνδυασμό με τα κίνητρα που έδωσε η ομοσπονδία, δημιουργεί αισιόδοξες προοπτικές.

Από τέσσερις ομάδες που είχαμε πέρσι, ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα δώδεκα ομάδες κάτι που αποδεικνύει πως το πλάνο που έγινε, ήταν απόλυτα αποτελεσματικό.

Μία ακόμη ουσιαστική εξέλιξη των τελευταίων εβδομάδων, αφορά τις διαδικασίες για έναρξη των εργασιών στον Κόρνο, όπου θα ανεγερθεί το αθλητικό κέντρο της ΚΟΠ. Έχουμε ήδη εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια, υποβάλαμε αίτηση για άδεια οικοδομής και αναμένουμε την εξέτασή της από τον ΕΟΑ Λάρνακας. Με τη στήριξη της UEFA αλλά και της FIFA, ένα σημαντικό έργο οδεύει προς την υλοποίηση και οφείλουμε να δώσουμε τις ευχαριστίες μας προς την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι

Μέσα στο ευρύτερο κλίμα αναδιοργάνωσης, ξεκίνησε πριν από μερικές μέρες η νέα αγωνιστική περίοδος της Α’ Κατηγορίας. Σύντομα αρχίζουν και οι υπόλοιπες διοργανώσεις στις μικρότερες κατηγορίες, στο γυναικείο, στο futsal και στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα αγοριών και κοριτσιών.

Το προηγούμενο διάστημα και ενόψει της έναρξης της ποδοσφαιρικής σεζόν, επικεντρωθήκαμε σε ζητήματα που ταλαιπώρησαν το ποδόσφαιρο τις προηγούμενες χρονιές Στόχος η ομαλή έναρξη της σεζόν. Το θέμα της βίας στα γήπεδα, η πρόληψη και η αντιμετώπισή του, παραμένει στις πρώτες προτεραιότητές μας. Επαναλαμβάνω την πρόθεσή μας για συνδιαμόρφωση μέτρων μαζί με την πολιτεία για αντιμετώπιση αυτού του κοινωνικού φαινομένου. Μέσα από αυτή την προσέγγιση, έγκαιρα πραγματοποιήσαμε συνάντηση με την ηγεσία της Αστυνομίας. Ο στόχος μας είναι κοινός. Κάθε γήπεδο πρέπει να είναι ασφαλές, προσβάσιμο, φιλικό προς τους φιλάθλους. Το ποδόσφαιρο δεν είναι πεδίο εκτόνωσης, αλλά είναι χώρος θεάματος, πολιτισμού και συλλογικής εμπειρίας. Όποιος επιλέγει να αμαυρώνει αυτή την εμπειρία, δεν έχει θέση στο άθλημα.

Η συνεργασία μας με την πολιτεία μόλις πρόσφατα επεκτάθηκε και σε ένα άλλο σοβαρό θέμα που αφορά την ασφάλεια της υγείας των ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών μας που αγωνίζονται στα παιδικά πρωταθλήματα.

Στο πλαίσιο συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας, πάνω από 600 προπονητές έχουν κληθεί να συμμετάσχουν σε σεμινάρια πρώτων βοηθειών, τα οποία ανέλαβε η ομάδα εκπαιδευτών του Υπουργείου Υγείας. Ο στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών στα γήπεδα. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των πρώτων 200 προπονητών.

Θερμές ευχαριστίες να εκφράσουμε προς τον Υπουργό Υγείας Μιχάλη Δαμιανό και για το προσωπικό ενδιαφέρον και τη συμβολή του στην υλοποίηση της συνεργασίας.

Τα παιδικά πρωταθλήματα είναι η τρανταχτή απόδειξη γιατί το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς του αθλητισμού. Όπως και σε προηγούμενες χρονιές, γύρω στις δέκα χιλιάδες αγόρια και κορίτσια αναμένεται να συμμετέχουν κάθε Σαββατοκύριακο στους αγώνες grassroots και εύκολα αντιλαμβάνεται κάποιος πως το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο άθλημα.

Αγαπητοί προσκεκλημένοι και μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

Κάνοντας σήμερα έναν απολογισμό, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε σε ένα ζήτημα που απασχόλησε έντονα τη δημόσια συζήτηση τους προηγούμενους μήνες και αφορούσε τις καθυστερημένες οφειλές ποδοσφαιρικών σωματείων προς το κράτος. Δημιουργήθηκε ένα αρνητικό κλίμα και μία στοχοποίηση με αντανάκλαση σε ολόκληρο το φάσμα του ποδοσφαίρου. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη, όταν υπάρχει οφειλή, υπάρχει και υποχρέωση ανταπόκρισης. Την προσήλωση σε αυτή την αρχή απέδειξαν έμπρακτα τα σωματεία μας τα οποία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και τον Έφορο Φορολογίας, κατέληξαν σε μία φόρμουλα διευθέτησης των οφειλών.

Ο θόρυβος που δημιουργήθηκε ήταν δυσανάλογος, αν συγκρίνουμε το ποσό των οφειλών των σωματείων, με το συνολικό ύψος των ανείσπρακτων εσόδων του κράτους από φορολογίες, που ξεπερνούν τα €3,1 δισ., σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Γενικού Ελεγκτή.

Ελπίζουμε την ίδια βούληση με τα ποδοσφαιρικά σωματεία να δείξουν και οι υπόλοιποι οφειλέτες προς το κράτος, άσχετα αν τα δικά τους ονόματα και η ανάλυση των οφειλών τους δεν βρίσκονται κατ’ επανάληψη στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Κυρίες και κύριοι,

Οι διοργανώσεις των πρωταθλημάτων σε κάθε ηλικία και κάθε κατηγορία, η διαχείριση των εθνικών ομάδων σε κάθε ηλικία, αλλά και το κρίσιμο κεφάλαιο της διαιτησίας, δεν είναι τα μόνα θέματα που καθημερινά καλούμαστε να ανταποκριθούμε.

Μια σειρά από άλλες αρμοδιότητες της ΚΟΠ, προβλέπουν καθημερινή και σοβαρή εργασία. Εφαρμόζουμε το σύστημα αδειοδότησης ομάδων σύμφωνα με τα πρότυπα της UEFA, παρέχουμε εκπαίδευση σε προπονητές και στελέχη σωματείων μέσω της Σχολής Ποδοσφαίρου, αναλαμβάνουμε δράσεις κοινωνικής ευθύνης πρωτοβουλίες για την προστασία της υγείας των αθλητών, συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες αρχές και την UEFA για την καταπολέμηση της χειραγώγησης αγώνων και στηρίζουμε σωματεία με τεχνική βοήθεια και ενίσχυση υποδομών. Επιπλέον, εκπροσωπούμε διεθνώς την Κύπρο στα συλλογικά όργανα της UEFA και της FIFA, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικής για το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι

Το είπα και στην ομιλία μου όταν αναλάμβανα την προεδρία της ΚΟΠ, το επαναλαμβάνω και σήμερα.

Είμαστε εδώ για να πετύχουμε την πραγματική αλλαγή στην εικόνα και στην ουσία της Ομοσπονδίας.

Σε αυτή την πορεία, ουδείς περισσεύει. Τείνουμε χέρι συνεργασίας προς την πολιτεία και τους θεσμούς της.

Σας ζητούμε να μας κρίνετε δίκαια και αυστηρά, με βάση πάντα το έργο μας.

Με την ευκαιρία επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες προς τους προέδρους των ομάδων μας, προς τους συνεργάτες μου στην εκτελεστική επιτροπή και στο διοικητικό συμβούλιο, τη διεύθυνση και το προσωπικό της ΚΟΠ όπως βεβαίως και στους χορηγούς μας, που αποτελούν πολύτιμους συμπαίκτες μας στο έργο που επιτελούμε.

Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.

Καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλους!