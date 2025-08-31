ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Μηνύμα με το... καλημέρα από Πάφος FC, η αντίδραση της ΑΕΚ και το χαστούκι για την Ομόνοια

Η 2η αγωνιστική ολοκληρώθηκε με την πρωταθλήτρια Πάφος FC να μπαίνει με το δεξί στο νέο μαραθώνιο, στην προσπάθεια να υπερασπιστεί το στέμμα της. Και το έκανε με διπλό στο ΓΣΠ επί του ΑΠΟΕΛ, στέλνοντας με το καλημέρα το... μύνημά της πως και φέτος θα είναι το φαβορί για να κόψει πρώτη το νήμα.

Η ΑΕΚ ήταν κυρίαρχη απέναντι στην ΑΕΛ και με τον Καμπρέρα να έχει κέφια, πήρε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, αντιδρώντας με τον καλύτερο τρόπο μετά τη βαριά ήττα από την Μπραν.

Για την Ομόνοια η σεζόν μπήκε με το αριστερό αφού δέχθηκε χαστούκι από τον Εθνικό. Και έτσι από νωρίς καλείται να βρει γιατρικό ώστε να μην πετάει βαθμούς με μικρομεσαίες ομάδες.

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ακρίτας - Ένωση 1-0

(42' Ζαμπέλιν)

Απόλλων - E.N. Ύψωνα 0-3

(10′, 90+8′ Τεισέιρα, 65' Χριστοδούλου)

Ολυμπιακός - Ανόρθωση 2-1

(14΄ Ίντζια, 30΄ Ζοάο Μάριο / 89΄ Βούκιτς)

Ομόνοια Αρ. - Άρης 0-1

(90+9΄ Σεμέδο)

ΑΕΚ - ΑΕΛ 2-0

(43΄, 75΄ Καμπρέρα)

Εθνικός - Ομόνοια 2-1

(45+5΄, 64΄ Αντερέγκεν, 81΄ πέν. Σεμέδο)

ΑΠΟΕΛ - Πάφος FC 0-1

(11' Λούκασεν)

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (3η αγων.)

Ομόνοια - Ακρίτας

ΑΕΛ - Εθνικός Άχνας

Ανόρθωση - ΑΕΚ

Άρης - Ολυμπιακός

Ε.Ν. Ύψωνα - Ομόνοια Αρ.

Πάφος FC - Aπόλλων

Ένωση - ΑΠΟΕΛ

*** Το πρόγραμμα δεν έχει καθοριστεί.