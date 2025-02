Το πρωτάκουστο από ΚΟΑ, η διάψευση για τη θέση της ΚΟΠ και ο ρόλος της Επιτρόπου Ισότητας

Για πρωτάκουστες θέσεις του ΚΟΑ έκανε λόγο ο εκτελεστικός πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών Σπύρος Νεοφυτίδης μετά τη χθεσινή ολοκλήρωση της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα συζήτησης την έμφυλη βία, την παρενόχληση και τις διακρίσεις στον αθλητισμό.

«Δυστυχώς στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ακούσαμε το πρωτάκουστο από το στόμα της εκπροσώπου του ΚΟΑ, ότι για τον οργανισμό το άρθρο 5 του Περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμου, που εξαλείφει κάθε μορφής ανισότητας στις παροχές μεταξύ ανδρών και γυναικών στις εθνικές ομάδες και τα ομαδικά αθλήματα, δεν ισχύει! Δηλαδή, με λίγα λόγια η εκπρόσωπος του ΚΟΑ, μας είπε ότι ο ίδιος ο ΚΟΑ παρανομεί και δεν ακολουθεί τις νομοθεσίες του κράτους», είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Τελικά διερωτόμαστε, σε αυτόν τον τόπο, ο ρόλος του ΚΟΑ ποιος είναι; Επίσης, αναρωτιόμαστε, ποιος είναι ο ρόλος της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, όσον αφορά την ισότητα των φύλων; Επιπλέον, ακούσαμε δυστυχώς για άλλη μια φορά από την εκπρόσωπο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου να αρνείται να καταθέσει γραπτώς τις παροχές που δίνονται στις Εθνικές ομάδες μεταξύ ανδρών και γυναικών. Πέρασαν ήδη δύο χρόνια, από τη ψήφιση της νομοθεσίας και φαίνεται ότι σε αυτό το κράτος που ζούμε η τήρηση της νομοθεσίας είναι α λα καρτ, χωρίς να έχουν επιπτώσεις οι ομοσπονδίες που παρανομούν. Ο πρόεδρος της Επιτροπής πήρε τα μηνύματα και θα πρέπει επιτέλους σε αυτό τον τόπο να αναλάβουν τις ευθύνες τους αυτοί που πρέπει».

Σε σχόλιο δημοσιογράφου ότι η εκπρόσωπος της ΚΟΠ κατά τη διάρκεια της συνεδρίας εξέφρασε τη θέση ότι οι παροχές δεν έχουν διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών και ότι δεν υπάρχει άνιση μεταχείριση, ο κ. Νεοφυτίδης, είπε: «Τόσο εγώ όσο και οι ποδοσφαιρίστριες διαψεύδουμε κατηγορηματικά την εκπρόσωπο της ΚΟΠ. Μετά τις επαφές που είχα με τους αντιπροσώπους της Εθνικής Ανδρών, είχα δηλώσει ότι έγινε ξεκάθαρο ότι για έναν αγώνα η συμμετοχή των ανδρών είναι γύρω στα 800 ευρώ και για διπλό αγώνα 1200, ενώ για την Εθνική Γυναικών έδιναν 120 ευρώ για κάθε συμμετοχή και έχουν την καλή θέληση να το αυξήσουν σε 240 για έναν αγώνα και 350 για δύο παιχνίδια. Αν αυτό είναι ίση αντιμετώπιση το αφήνω στην κρίση του κόσμου».

Κληθείς να σχολιάσει την αναφορά του για τις τέσσερις ποδοσφαιρίστριες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην τελευταία κλήση της Εθνικής Γυναικών, τόνισε: «Αναφέρθηκα στις τέσσερις ποδοσφαιρίστριες που δεν είναι στην κλήση του ομοσπονδιακού προπονητή για τον προσεχές αγώνα και ξεκαθάρισα ότι είναι στην κρίση του προπονητή, ο οποίος έχει κάθε δικαίωμα να μην τις καλέσει. Η Έλενα Αριστοδήμου γνωρίζουμε ότι είναι τραυματίας, από κει και πέρα οι άλλες τρεις απλώς δεν κλήθηκαν. Η σύμπτωση είναι ότι όλες οι ποδοσφαιρίστριες τα τελευταία χρόνια που λαμβάνουν μέρος στις συναντήσεις με την ομοσπονδία ή έχουν επαφές με τον σύνδεσμο, απλώς τυχαία δεν λαμβάνουν κλήση στην Εθνική ομάδα».

Για το σχόλιο του κ. Νεοφυτίδη, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ότι η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων δεν στάθηκε δίπλα και δεν στήριξε συγκεκριμένη ποδοσφαιρίστρια μετά από καταγγελία της, ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π., δήλωσε: «Είναι αποδεκτό ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε στην Επίτροπο Ισότητας των φύλων. Τώρα η νέα επιτροπή που δημιουργήθηκε αφήνει κάποιες προσδοκίες γιατί έχει να κάνει με το εργασιακό δίκαιο και τα εργασιακά δικαιώματα ανδρών και γυναικών που είναι κάτι διαφορετικό. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να επιβαρύνεται το κυπριακό κράτος για να έχει απλώς μια Επίτροπο να την πληρώνει. Επί της ουσίας τίποτα δεν κάνουν».

Please accept cookies to access this content