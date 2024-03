Όταν ο Κετσπάγια έκανε τον πιο οργισμένο πανηγυρισμό της Premier League!

ΟΤιμούρ Κετσπάγια ήταν ασύλληπτη παιχτάρα.

Έκανε παπάδες στη μερακλίδικη ΑΕΚ της δεκαετίας του ’90.

Απέδειξε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα ήταν πολύ στενό για να χωρέσει το ταλέντο του, παίρνοντας μεταγραφή σε κοτζάμ Premier League.

Και όχι απλά έπαιξε στη Νιούκαστλ (όπου πήγε με διαβατήριο τις 105 συμμετοχές και τα 32 γκολ στα κιτρινόμαυρα), αλλά έγινε και σημαντικός.

Σε ομάδα με ονόματα όπως ο Άλαν Σίρερ, ο Τζον Μπαρνς, ο Στιούαρτ Πιρς και ο Ιαν Ρας, ο Γεωργιανός μπόρεσε ν’ αφήσει το δικό του στίγμα:

Να γράψει 108 συμμετοχές (με 14 γκολ και 12 ασίστ) σε κορυφαίο επίπεδο.

Να παίξει στο Champions League και τον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας.

Αναπόφευκτα όμως (και άδικα για την παρουσία του και την προσφορά του) όλα αυτά τα καπέλωσε ένα θρυλικό σκηνικό στο οποίο πρωταγωνίστησε:

Το περιστατικό που θεωρείται ως ο πιο… οργισμένος πανηγυρισμός στην ιστορία της Premier League!Στη δεύτερη σεζόν του λοιπόν στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» ο Κετσπάγια δεν είχε τον ίδιο χρόνο συμμετοχής με τον πρώτο.

Ένιωθε παραγκωνισμένος από τον Κένι Νταλγκλίς.

Και ο θυμός που σταδιακά είχε συσσωρευτεί μέσα του για το γεγονός ότι δεν ξεκινούσε στην ενδεκάδα ξέσπασε βίαια (όσο και απρόσμενα) σ’ ένα ματς με την Μπόλτον.

Με το σκορ στο 1-1 ο προπονητής προτίμησε να βάλει πρώτα αλλαγή τον Σίρερ (που προερχόταν από μακροχρόνιο τραυματισμό) και μετά τον ίδιο.

Αυτό ήταν…

Το μάτι του Κετσπάγια… γυάλισε ακόμα περισσότερο.

Βρισκόταν λοιπόν κάτι παραπάνω από δέκα λεπτά στο γήπεδο (έχοντας αντικαταστήσει τον Γιον Νταλ Τόμασον στο 79’) όταν… κούρασε ελαφρώς την μπάλα.

Άκουσε γκρίνια από την εξέδρα για το γεγονός ότι δεν πάσαρε κι ενώ η ομάδα έψαχνε εναγωνίως το νικητήριο γκολ.

Και όταν (στην εξέλιξη της φάσης) ευνοήθηκε από τις κόντρες και πλάσαρε στα δίχτυα, ακολούθησε μια απίστευτη «έκρηξη»:

Αντί να πανηγυρίσει για τη διαφαινόμενη νίκη (αφού το ματς ήταν στις καθυστερήσεις) ο Κετσπάγια πήρε ανάποδες στροφές.

Σαν άλλος Καϊάφας… διέρρηξε τα ιμάτια του.

Έτσι, έσκισε σχεδόν τη φανέλα και την πέταξε στον κόσμο.

Έπειτα επιχείρησε να βγάλει τα… παπούτσια του.

Και στην κορύφωση της παράκρουσης άρχισε να κλωτσάει αφιονισμένος τις διαφημιστικές πινακίδες!

Ήταν τέτοια η μανία του Γεωργιανού που ούτε οι ίδιοι οι συμπαίκτες του δεν μπορούσαν να τον ηρεμήσουν.

Κι όλα αυτή την ώρα που… κοτζάμ Άλαν Σίρερ έτρεχε στην εξέδρα να παρακαλέσει τους οπαδούς, ώστε να επιστρέψουν τη φανέλα για να συνεχιστεί το παιχνίδι!

«Είναι κάτι που δεν ήθελα να ξαναδώ.

Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω δει ποτέ ξανά αυτό το γκολ στην τηλεόραση ή οπουδήποτε αλλού.

Ακόμα και όταν συνέβη δεν μπορούσα να το δω.

Ήταν κάτι που πραγματικά δεν το ήθελα, αλλά ήμουν πολύ απογοητευμένος που δεν έπαιζα και απλά ξέσπασε το συναίσθημα», έχει εξηγήσει ο Κετσπάγια.

Χωρίς να κρύβει την ενόχληση και το παράπονό του για το γεγονός ότι η συγκεκριμένη σκηνή «μουτζούρωσε» ολόκληρη την προσφορά του στην ομάδα.

«Μη με ρωτάτε γι’ αυτό.

Έκανα πολύ καλύτερα πράγματα στη Νιούκαστλ, αλλά ο κόσμος θυμάται μόνο αυτό.

Μερικές φορές σκοράρεις και νωρίτερα υπήρχε απογοήτευση μέσα σου εκφράζεσαι με λάθος τρόπο.

Ήταν μια κακή στιγμή για μένα.

Ακόμα και όταν βάζεις ένα γκολ, ακόμα και εκείνη τη στιγμή, μπορούν να συμβούν άσχημα πράγματα.

Απλά έχασα τον έλεγχο.

Δεν επρόκειτο να το ξεχάσω, αλλά δεν με αφήνει και κανένας να το ξεχάσω!

Κάθε φορά που έρχομαι στην Αγγλία, αλλά και σε κάποιες άλλες χώρες, όλοι θυμούνται αυτό.

Όπως είπα, έκανα πολύ καλύτερα πράγματα για τον σύλλογο απ’ αυτό».

On this day in 1998, Temuri Ketsbaia scored an injury time winner for Newcastle and did THAT iconic celebration! 😅 pic.twitter.com/u0JN4vtOlu