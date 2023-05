ΠΑΣΠ: Το βράδυ της Πέμπτης η αποκάλυψη για τους κορυφαίους!

Η μεγάλη στιγμή για τους πρωταγωνιστές του κυπριακού ποδοσφαίρου πλησιάζει! Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών μετράει αντίστροφα για να… δώσει πάσα σε όσους έλαμψαν με την παρουσία τους στα κυπριακά γήπεδα της Α’ Κατηγορίας κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Αύριο Πέμπτη στις 21:00, σε απευθείας μετάδοση από την Cablenet Sports 1 (σύνδεση από τις 20:15 για το Pre - Show), θα πραγματοποιηθούν στο Monte Caputo τα «PASP Football Awards 2022-23». Είναι η στιγμή που θα… παρελάσουν στη σκηνή τα αστέρια του κυπριακού ποδοσφαίρου και όσοι διακρίθηκαν. Το χειροκρότημα τους ανήκει και τους αξίζει διότι για να φτάσουν στην κορυφή κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια με πρώτιστη επιδίωξη να εκπληρώσουν τους στόχους των ομάδων τους.

Αναντίλεκτα, τα φώτα θα πέσουν στον «The Best Player of the Season» και στην καλύτερη ενδεκάδα. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της σεζόν αναδείχθηκε… από τους σταυρούς προτίμησης των ιδίων των ποδοσφαιριστών των ομάδων και του διεθνούς δείκτη αξιολόγησης InStat. Το συγκεκριμένο βραβείο χορηγεί η Unicars και η Volkswagen. Για την καλύτερη ενδεκάδα, οι βραβεύσεις της οποίας είναι χορηγία της μπύρας Carlsberg, ψήφισαν μόνο οι ποδοσφαιριστές των ομάδων της Α’ Κατηγορίας, οι οποίοι είχαν δικαίωμα να επιλέξουν μόνο συναδέλφους τους που αγωνίζονται σε αντίπαλες ομάδες. Στο πλαίσιο αυτό θα ανακοινωθεί και η δεύτερη καλύτερη ενδεκάδα, όπως και ο κορυφαίος προπονητής σύμφωνα με την ψήφο των ποδοσφαιριστών. Eπιπλέον, στη μεγάλη βραδιά του ΠΑ.Σ.Π. θα γίνουν οι ακόλουθες πολύ σημαντικές βραβεύσεις οι οποίες θα συνοδεύονται με οπτικοακουστικό υλικό:

Best Saves of Regular Season

Oι 15 τερματοφύλακες που απέσπασαν το Stoiximan Top Save στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος τέθηκαν σε τρεις διαφορετικές ψηφοφορίες: των φιλάθλων στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Σ.Π., της ειδικής επιτροπής που σύστησε ο ΠΑ.Σ.Π. και των ίδιων των υποψήφιων ποδοσφαιριστών. Θα βραβευτούν με αριθμητική κατάταξη οι τρεις κορυφαίες αποκρούσεις της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος. Πρόσφατα ο ΠΑ.Σ.Π. ανακοίνωσε τις οχτώ καλύτερες αποκρούσεις και τις παρουσίασε σε βίντεο. Ήρθε, όμως, η στιγμή να βγουν στη σκηνή αυτοί που χάρη στα εκπληκτικά αντανακλαστικά τους «πέταξαν» και αποσόβησαν σίγουρα γκολ!

Best Goals of Regular Season

Οι βραβεύσεις αφορούν τα τρία καλύτερα γκολ της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος και υποψήφιοι ήταν οι 24 νικητές του Stoiximan Top Goal. Η επιλογή των τριών πρώτων αποκρούσεων έγινε βάσει της ψηφοφορίας των φιλάθλων στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Σ.Π., της ειδικής επιτροπής και των ίδιων των υποψήφιων ποδοσφαιριστών. Ο ΠΑ.Σ.Π. ανακοίνωσε προχθές τα 12 κορυφαία γκολ με το… θερμόμετρο να ανεβαίνει ενόψει της αυριανής γιορτής.

Golden Gloves of the Season

Τα Χρυσά Γάντια θα τα… πάρει σπίτι του ο Vana Alves! Ο 32χρονος Βραζιλιάνος τερματοφύλακας κέρδισε το συγκεκριμένο βραβείο παρότι απομένουν δύο αγωνιστικές μέχρι το φινάλε του μαραθωνίου. Κι αυτό γιατί το βραβείο αφορά τον τερματοφύλακα με τα περισσότερα clean sheets στο πρώτο γκρουπ. Ο Alves μετράει 17 παιχνίδια απαραβίαστης εστίας, ενώ τον ακολουθεί ο Vid Belec με 14. Όσον αφορά το δεύτερο γκρουπ, προς το παρόν, στην πρώτη θέση είναι ο τερματοφύλακας της Καρμιώτισσας Milan Knobloch, ο οποίος υπερτερεί κατά ένα παιχνίδι του γκολκίπερ της ΑΕΛ Muriel Becker (12 έναντι 11), έτσι η συγκεκριμένη βράβευση πήρε αναβολή. Οι τρεις προαναφερθέντες βραβεύσεις (καλύτερα γκολ, καλύτερες αποκρούσεις και χρυσά γάντια) είναι μία χορηγία της Stoiximan.

Top Scorers of the Season

Πρόκειται για τους πρώτους σκόρερ των Πρωταθλημάτων Νέων (U19) και Γυναικών. Ο Λύσανδρος Παπαστυλιάνου, ο οποίος αγωνίζεται με τα χρώματα της Πάφου, έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα 29 φορές, ενώ η Emelie Helmvall της Απόλλων Ladies 37. Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, τα βραβεία των πρώτων σκόρερ του Α’ και Β’ Ομίλου θα δοθούν με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.

Best Young Player of the Season

Υποψήφιοι για το υπό αναφορά βραβείο ήταν οι πρώτοι δέκα Κύπριοι ποδοσφαιριστές σε λεπτά συμμετοχής με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος και ταυτόχρονα όσοι δεν είχαν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του όταν ξεκινούσε η ποδοσφαιρική σεζόν. Προχθές ο ΠΑ.Σ.Π. επιχείρησε να… ανεβάσει λίγο την αγωνία των ποδοσφαιρόφιλων αφού ανακοίνωσε τους τέσσερις πρώτους σε κατάταξη. Αυτοί που φλερτάρουν έντονα με το βραβείο αλλά ένας θα το «σηκώσει» ψηλά είναι οι Ανδρόνικος Κακουλλής, Λοΐζος Λοΐζου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους και Σταύρος Γαβριήλ.

Τιμής Ένεκεν

Ο ΠΑ.Σ.Π. δεν ξεχνάει όσους… ίδρωσαν στα γήπεδα μας. Έτσι, στην αυριανή βραδιά θα τιμήσει τους Χρίστο Μάστρου και Μαρία Ιωάννου για τη μεγάλη τους προσφορά στο κυπριακό ποδόσφαιρο.

Διοργανωτής των «PASP FOOTBALL AWARDS 2022/23» είναι ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.), χορηγός μετάδοσης η Cablenet και χορηγοί των βραβείων οι Unicars (Volkswagen), Stoiximan, μπύρα Carlsberg, Ducati Cyprus, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Blue Pharmacies, αντιπρόσωποι των προϊόντων Lander Polar Ice και PharmaLEAD.