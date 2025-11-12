ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το 4ο Valencia C.F. Elite Camp

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το 4ο Valencia C.F. Elite Camp

Για τέταρτη χρονιά, η Valencia CF Soccer Academy Cyprus διοργανώνει το ετήσιο Valencia C.F. Elite Camp. Πρόκειται για ποδοσφαιρικό καμπ, για επίλεκτους ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες, το οποίο είναι ανοικτό σε όλους τους παίκτες ανεξαρτήτως ομάδας, οι οποίοι είναι γεννημένοι μεταξύ 2010 και 2016.

 

Το 4ο Valencia C.F. Elite Camp θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025 στα γήπεδα Central Park Fields στην Αγγλική Σχολή, στη Λευκωσία.

 

Το τετραήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις πρωινές προπονήσεις, υπό την καθοδήγηση του Vicente Roch Requena. Πρόκειται για τον International Programmes Technical Director της Valencia C.F., ο οποίος επιστρέφει στην Κύπρο για να ηγηθεί της προπονητικής ομάδας του Elite Camp, αποδεικνύοντας παράλληλα τη στενή σχέση μεταξύ της κυπριακής ακαδημίας της Βαλένθια και των «νυχτερίδων» στην Ισπανία.

 

Οι εγγραφές μπορούν να γίνουν αυτόματα, μέσω της εφαρμογής «360 player», στον σύνδεσμο: https://app.360player.com/registration/valencia-cf-soccer-academy-cyprus/0b91d075-82ce-4f55-bca9-764eb1c9fef6

 

Οι προπονήσεις θα διεξάγονται ως εξής:

 

Γεννημένοι 2016 με 2014: 09:00 με 10:30 π.μ.

Γεννημένοι 2013 με 2010: 10:30 με 12:30 π.μ.

 

Το Elite Camp αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές να προπονηθούν με τις μεθόδους και τη φιλοσοφία της Valencia C.F., μιας από τις κορυφαίες ακαδημίες της Ευρώπης. Όλοι οι παίκτες θα λάβουν αναλυτικό report, στηριζόμενη με τη χρήση κάμερας VE03.

 

Παίκτες που θα ξεχωρίσουν στο καμπ, θα έχουν την ευκαιρία να επιλεχθούν και για περαιτέρω διεθνείς εμπειρίες και τουρνουά, όπως:

- Προπονητικό καμπ στις εγκαταστάσεις της Valencia C.F., τον Μάρτιο για παιδιά του 2010 και τον Μάιο για παιδιά του 2012.

- Προπονητική εμπειρία στο Βερολίνο με φιλικά παιχνίδια κόντρα σε Χέρτα και Ούνιον τον Φεβρουάριο 2026 για παιδιά του 2011 και 2013.

- Συμμετοχή στο Valencia C.F. World Cup στη Βαλένθια τον Ιούνιο για παιδιά του 2014.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:

Τηλ.: 7000 8815

Email: cyprus@valenciacfsee.com

Web: www.valenciacfsee.com

 

Ποια είναι η Valencia Cyprus

Τη σεζόν 2025/26 η ποδοσφαιρική ακαδημία Valencia CF Soccer Academy Cyprus συμπληρώνει εννιά χρόνια παρουσίας στο νησί μας. Ελλάδα και Κύπρος είναι οι μοναδικές επίσημες σχολές της Βαλένθια στην Ευρώπη, με την ισπανική ομάδα να διατηρεί συνεργασίες με τρίτα προγράμματα σε Ολλανδία, Βέλγιο, Ιταλία και Μάλτα. Επίσημες σχολές της Βαλένθια λειτουργούν επίσης σε Ιαπωνία, Νότια Κορέα, ΗΠΑ και Καναδά.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νίκησε... σβηστά o Oλυμπιακός, αλλά «πάγωσε» με τον Έβανς

EUROLEAGUE

|

Category image

Με ήττα στην Ισπανία ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Ανόρθωσης απέναντι στη Σαραγόσα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Η Μπαρτσελόνα θέλει τον Κέιν για αντι-Λεβαντόφσκι και είναι έτοιμη να πληρώσει την ρήτρα του»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αγωνία για Έβανς στον Ολυμπιακό, φόβοι για ζημιά στον αχίλλειο!

EUROLEAGUE

|

Category image

Η 11άδα ξεκινάει πάντα με Κέλερ!

ΑΕΛ

|

Category image

Ήττα στην Κροατία για τον Κεραυνό από την Τσεντεβίτα

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

|

Category image

Πάλεψε αλλά ηττήθηκε η Εθνική Γυναικών από τη Ρουμανία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τέλος και επίσημα από τον Πανσερραϊκό ο Μπάτσι

Ελλάδα

|

Category image

Χάμιλτον και Λεκλέρ απάντησαν στον πρόεδρο της Ferrari έπειτα από την κριτική που δέχθηκαν

AUTO MOTO

|

Category image

Ατρόμητος: Αποχαιρέτησε παίκτες και σταφ ο Βόκολος

Ελλάδα

|

Category image

Αυτό που του λείπει για να κάνει το βήμα παραπάνω

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Με Έβανς η δωδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στη Ζάλγκιρις - Ξανά εκτός Λαρεντζάκης, Αντετοκούνμπο

EUROLEAGUE

|

Category image

Νίκη με ανατροπή από τον Οζέ-Αλιασίμ

Τένις

|

Category image

Ήττα για την Πετρολίνα ΑΕΚ που την αφήνει εκτός δεύτερης φάσης στο FIBA Europe Cup

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μοίρασε πρόστιμα ο Αθλητικός Δικαστής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη