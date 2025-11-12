Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το 4ο Valencia C.F. Elite Camp

Για τέταρτη χρονιά, η Valencia CF Soccer Academy Cyprus διοργανώνει το ετήσιο Valencia C.F. Elite Camp. Πρόκειται για ποδοσφαιρικό καμπ, για επίλεκτους ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες, το οποίο είναι ανοικτό σε όλους τους παίκτες ανεξαρτήτως ομάδας, οι οποίοι είναι γεννημένοι μεταξύ 2010 και 2016.

Το 4ο Valencia C.F. Elite Camp θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025 στα γήπεδα Central Park Fields στην Αγγλική Σχολή, στη Λευκωσία.

Το τετραήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις πρωινές προπονήσεις, υπό την καθοδήγηση του Vicente Roch Requena. Πρόκειται για τον International Programmes Technical Director της Valencia C.F., ο οποίος επιστρέφει στην Κύπρο για να ηγηθεί της προπονητικής ομάδας του Elite Camp, αποδεικνύοντας παράλληλα τη στενή σχέση μεταξύ της κυπριακής ακαδημίας της Βαλένθια και των «νυχτερίδων» στην Ισπανία.

Οι εγγραφές μπορούν να γίνουν αυτόματα, μέσω της εφαρμογής «360 player», στον σύνδεσμο: https://app.360player.com/registration/valencia-cf-soccer-academy-cyprus/0b91d075-82ce-4f55-bca9-764eb1c9fef6

Οι προπονήσεις θα διεξάγονται ως εξής:

Γεννημένοι 2016 με 2014: 09:00 με 10:30 π.μ.

Γεννημένοι 2013 με 2010: 10:30 με 12:30 π.μ.

Το Elite Camp αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές να προπονηθούν με τις μεθόδους και τη φιλοσοφία της Valencia C.F., μιας από τις κορυφαίες ακαδημίες της Ευρώπης. Όλοι οι παίκτες θα λάβουν αναλυτικό report, στηριζόμενη με τη χρήση κάμερας VE03.

Παίκτες που θα ξεχωρίσουν στο καμπ, θα έχουν την ευκαιρία να επιλεχθούν και για περαιτέρω διεθνείς εμπειρίες και τουρνουά, όπως:

- Προπονητικό καμπ στις εγκαταστάσεις της Valencia C.F., τον Μάρτιο για παιδιά του 2010 και τον Μάιο για παιδιά του 2012.

- Προπονητική εμπειρία στο Βερολίνο με φιλικά παιχνίδια κόντρα σε Χέρτα και Ούνιον τον Φεβρουάριο 2026 για παιδιά του 2011 και 2013.

- Συμμετοχή στο Valencia C.F. World Cup στη Βαλένθια τον Ιούνιο για παιδιά του 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:

Τηλ.: 7000 8815

Email: cyprus@valenciacfsee.com

Web: www.valenciacfsee.com

Ποια είναι η Valencia Cyprus

Τη σεζόν 2025/26 η ποδοσφαιρική ακαδημία Valencia CF Soccer Academy Cyprus συμπληρώνει εννιά χρόνια παρουσίας στο νησί μας. Ελλάδα και Κύπρος είναι οι μοναδικές επίσημες σχολές της Βαλένθια στην Ευρώπη, με την ισπανική ομάδα να διατηρεί συνεργασίες με τρίτα προγράμματα σε Ολλανδία, Βέλγιο, Ιταλία και Μάλτα. Επίσημες σχολές της Βαλένθια λειτουργούν επίσης σε Ιαπωνία, Νότια Κορέα, ΗΠΑ και Καναδά.