ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Οδηγός αρνήθηκε στην Καρολίνα να πάρει μαζί της τον σκύλο - οδηγό της

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΒΙΝΤΕΟ: Οδηγός αρνήθηκε στην Καρολίνα να πάρει μαζί της τον σκύλο - οδηγό της

«Εγώ κάνω κουμάντο στο ταξί»

Η χρυσή Παραολυμπιονίκης κατέγραψε σε βίντεο το δυσάρεστο περιστατικό με τον οδηγό ταξί να προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα

Η Καρολίνα Πελενδρίτου, μία από τις πιο πετυχημένες αθλήτριες των Παραολυμπιακών Αγώνων (σημαιοφόρος της κυπριακής αποστολής στους Παραολυμπιακούς Αγώνες 2024) βίωσε μια ακατανόητη συμπεριφορά από οδηγό ταξί ο οποίος αρνήθηκε να επιβιβαστεί στο όχημα και ο σκύλος οδηγός.

Η Καρολίνα, που είναι τυφλή, αντέδρασε έντονα στην άρνηση του οδηγού ο οποίος αρχικά δικαιολογήθηκε λέγοντας «εγώ τι θα κάνω αν ο σκύλος κατουρήσει μέσα στο αμάξι;»

«Ξέρετε τι σημαίνει σκύλος οδηγός; Δεν έχετε δικαίωμα να μην πάρετε το σκυλί κι αν καλέσω την αστυνομία θα πάτε αυτόφωρο», αντέδρασε η Παραολυμπιονίκης, με τον οδηγό να επιμένει λέγοντας: «εγώ θα πάω αυτόφωρο; Το ταξί είναι δικό μου και εγώ κάνω κουμάντο».

Η ανάρτηση της Πελενδρίτου έγινε αμέσως viral με δεκάδες σχόλια για τη συμπεριφορά του οδηγού, καθώς ο νόμος 3765/2009 (αλλά και μεταγενέστερες ρυθμίσεις που έχουν γίνει) είναι ξεκάθαρος και όπως αναφέρει: «οι σκύλοι οδηγοί τυφλών ή βοηθητικοί σκύλοι ΑμεΑ έχουν δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης με όλα τα μέσα μεταφοράς (λεωφορεία, μετρό, ταξί, αεροπλάνα, πλοία). Ο σκύλος πρέπει να φέρει σαμάρι/εξάρτυση που τον αναγνωρίζει ως σκύλο οδηγό. Δεν επιτρέπεται στον οδηγό ταξί να αρνηθεί τη μεταφορά ή να ζητήσει επιπλέον κόμιστρο. Ο σκύλος μπορεί να κάθεται δίπλα στο άτομο που συνοδεύει, όχι σε χώρο αποσκευών».

protothema.gr 

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη