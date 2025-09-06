ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέα μεταγραφή για την FREEDOM24 KRASAVA ΕΝΥ ΥΨΩΝΑ

Η νεοφώτιστη ομάδα του Τσέντομιρ Γιανέφσκι ανακοίνωσε ποδοσφαιριστή από την Ιταλική Πίζα

Αναλυτικά:

Η FREEDOM24 KRASAVA ΕΝΥ ΥΨΩΝΑ ανακοινώνει τη συμφωνία συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Μίχα Τριντάν (Miha Trdan) με την μορφή δανεισμού από την Ιταλική Πίζα μέχρι το τέλος της περιόδου 2025/26.

Ο Μίχα αγωνίζεται στην μεσαία γραμμή και έχει ύψος 1.88. Γεννήθηκε στις 12/04/2005 στην Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τις ακαδημίες της ΝΔ Ιλύρια1911 στην χώρα του. Στην ηλικία των 16 πήγε στην Ιταλία και εντάχθηκε στις ακαδημίες της Πίζας ενώ αγωνίστηκε μετά και στην αντρική ομάδα. Την περυσινή χρονιά αγωνίστηκε ως δανεικός στην Κ20 της Έμπολι.

Ο Μίχα αγωνίστηκε σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας του.

Καλωσορίζουμε τον ποδοσφαιριστή στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία.

 

 

