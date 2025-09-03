Tα πρόστιμα και ποινές του Αθλητικού Δικαστή!

Ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ Αριστοτέλης Βρυωνίδης, αφού μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιον του, επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:

*Καταγγελία του Διαιτητή Ιωάννη Πιριπίτση κατά του Damir Canadi Προπονητή της ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου που αποβλήθηκε γιατί διαμαρτυρόταν έντονα και εξύβριζε τον διαιτητή και πέταξε με δύναμη προς το μέρος του την πένα που κρατούσε χωρίς να καταφέρει να τον κτυπήσει στον Φιλικό Αγώνα περιόδου 2025-2026 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου – ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών/23.08.2025.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1 (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΛ Λεμεσού – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας/22.08.2025 (1η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά:

(α) του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού για ανάρτηση πανό ακατάλληλου για αθλητικές εκδηλώσεις, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(ε) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του ΜΙΧΑΛΗ ΦΑΝΗ λοιπό προσωπικό του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε μετά τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Κατά τη διάρκεια της εισόδου των ομάδων στη φυσούνα έσπρωξε και κράταγε από τον γιακά ποδοσφαιριστή της φιλοξενούσας ομάδας (YAGO STEEVE FARID) γεγονός που προκάλεσε ένταση και αναταραχή. Ο παράγοντας κατά την είσοδο του στα αποδυτήρια φώναζε και διαμαρτυρόταν συνεχίζοντας την ένταση κατά παράβαση των άρθρων 4 (γ), 4 (κβ) και 9 (ε) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Αποκλεισμός από δύο αγώνες και πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/23.08.2025 (1η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας για ανάρτηση πανό ακατάλληλου για αθλητικές εκδηλώσεις από οπαδούς της ομάδας πριν την έναρξη του αγώνα με υβριστικό και/ή αισχρό και/ή χυδαίο περιεχόμενο, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(ε) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 FREEDOM24 KRASAVA E.N.Y. – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/24.08.2025 (1η Αγωνιστική).

Απόφαση:Πρόστιμο.