ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις στο Σερβία - Τσεχία για το Ευρωμπάσκετ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις στο Σερβία - Τσεχία για το Ευρωμπάσκετ

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η Σερβία ψάχνει απόψε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της στο EuroBasket, αντιμετωπίζοντας την Τσεχία στις 21:15 για την 4η αγωνιστική του Α’ ομίλου. Η Stoiximan προσφέρει Ενισχυμένες Αποδόσεις για το παιχνίδι, δίνοντας στους φίλους του μπάσκετ Ανταγωνιστικές Αποδόσεις για να ζήσουν τη βραδιά.

Η νίκη των Σέρβων με διαφορά μεγαλύτερη από 25,5 πόντους προσφέρεται σε απόδοση 1.93 από τη Stoiximan, ενώ το ενδεχόμενο η Τσεχία να χάσει με μικρότερη διαφορά φτάνει στο 1.88. Στα συνολικά σκορ, το να σημειωθούν πάνω από 166,5 πόντοι δίνεται σε απόδοση 1.93, ενώ οι λιγότεροι από 166,5 πόντους στο 1.88.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν και οι Ενισχυμένες Αποδόσεις για τους παίκτες. Το να πετύχει ο Nikola Jokic από 26 πόντους και άνω προσφέρεται στα 2.55, ενώ το να σκοράρει ο Vit Krejci από 14 πόντους και πάνω αποτιμάται στα 2.77.

Η βραδιά προμηνύεται συναρπαστική και η Stoiximan δίνει την ευκαιρία στους παίκτες να την απολαύσουν με ακόμη περισσότερη αγωνία.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ρίχνει «βόμβα» με Κολό Μουανί η Τότεναμ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαραλαμπίδης: «Με τον Σπανούλη όλο το 24ωρο είναι μπάσκετ-Τίποτα δεν είναι τυχαίο»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ανόρθωση: Κετσπάγια και κρίσιμες ώρες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ενισχύθηκε κι άλλο το «οπλοστάσιο» του Κάναντι

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Σουηδικό ταλέντο στο ραντάρ της Πάφου FC!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις στο Σερβία - Τσεχία για το Ευρωμπάσκετ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο ΠΑ.Σ.Π. στη Γενική Συνέλευση της ΚΟΠ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Πρώην προπονητής του Ολυμπιακού κοντά στο να αναλάβει τη Ριέκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος ο Τεν Χαγκ από τη Λεβερκούζεν μετά από τρία ματς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Το ποδόσφαιρο δεν πρέπει να είναι, πεδίο διχασμού, αντιπαράθεσης ή βίας»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Χάρης Λοϊζίδης: «Ποδόσφαιρο με σχέδιο, διαφάνεια και κοινωνική ευθύνη»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Παπασταύρου στη Γ.Σ. της ΚΟΠ με βλέμμα σε νέα σελίδα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η απορία για την επίμαχη φάση στο Δασάκι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μυθική ρήτρα 100 εκατ. ευρώ στο συμβόλαιο του Ιωαννίδη!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ματθαίου για την ευρωπαϊκή έδρα και την προθεσμία για τον κατάλογο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη