Ο ΠΑ.Σ.Π. στη Γενική Συνέλευση της ΚΟΠ

στη σημερινή γενική συνέλευση της ΚΟΠ, είχε καλεστεί και παρευρέθηκε ο Παγκύπριος Σύνεσμος Ποδοσφαιριστών, διά του εκτελεστικού προέδρου του, κ. Σπύρου Νεοφυτίδη.

Ανακοίνωση από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών σε σχέση με την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση της ΚΟΠ:. Αναλυτικά:

«Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση μπορεί να χαρακτηριστεί η απόφαση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου να ανταποκριθεί θετικά σε ένα αίτημα πολλών ετών του ΠΑ.Σ.Π.

Συγκεκριμένα, στη σημερινή γενική συνέλευση της ΚΟΠ, είχε καλεστεί και παρευρέθηκε ο Παγκύπριος Σύνεσμος Ποδοσφαιριστών, διά του εκτελεστικού προέδρου του, κ. Σπύρου Νεοφυτίδη.

Εδώ και χρόνια τονίζαμε την ανάγκη ουσιαστικής συμπερίληψης του ΠΑ.Σ.Π. σε κρίσιμους θεσμούς του ποδοσφαίρου. Το συνδικαλιστικό όργανο των ποδοσφαιριστών πρέπει να έχει λόγο και ρόλο στις καίριες αποφάσεις που διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Ευελπιστούμε πως αυτή η εξέλιξη θα αποτελέσει την αρχή μιας σταθερής και δομημένης συνεργασίας.

Η συμπερίληψη του ΠΑ.Σ.Π. στην Εκτελεστική Επιτροπή, αίτημα που καταθέσαμε εδώ και χρόνια, παραμένει μια εξίσου σημαντική προτεραιότητα, καθώς θεωρούμε ότι η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητη για την πρόοδο, τη διαφάνεια και την ανάπτυξη του αθλήματος.»

 

Διαβαστε ακομη