«Το ποδόσφαιρο δεν πρέπει να είναι, πεδίο διχασμού, αντιπαράθεσης ή βίας»

Μεταφέροντας τις ευχές και τη στήριξη του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της ΚΟΠ, ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου εξέφρασε τα θερμά συγχαρητήρια στον νέο Πρόεδρο της ΚΟΠ, Χάρη Λοϊζίδη για την πρόσφατη εκλογή του στην προεδρία της Ομοσπονδίας.

Τόνισε ότι το ποδόσφαιρο αποτελεί θεσμό με βαθιές κοινωνικές ρίζες, πηγή χαράς και υπερηφάνειας, μέσο καλλιέργειας αξιών για τη νεολαία και ισχυρό εκπρόσωπο της Κύπρου διεθνώς.

Σύμφωνα με τα όσα μετάφερε ο κ. Ιωάννου, η Πολιτεία δεσμεύεται να στηρίζει το ποδόσφαιρο με βελτίωση υποδομών, διαφάνεια και βιώσιμη ανάπτυξη. Υπογράμμισε ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να ενώνει και όχι να διχάζει, και έστειλε τις ευχές του για μια χρονιά γεμάτη υγεία, πρόοδο και νέες διακρίσεις που θα τιμούν τη χώρα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο κ. Ιωάννου:

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή εκπροσωπώ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και πριν από οποιαδήποτε άλλη αναφορά επιθυμώ να συγχαρώ τον κύριο Χάρη Λοϊζίδη για την πρόσφατη ανάληψη της προεδρίας της Ομοσπονδίας.

Κάθε νέα αρχή συνοδεύεται από την προσδοκία για πρόοδο, συνεχή βελτίωση και υγιή ανάπτυξη και θέλω, φίλε Χάρη να σε διαβεβαιώσω προσωπικά και την υπόλοιπη ηγετική ομάδα και τα μέλη της ΚΟΠ, ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που υπηρετεί τον ευγενή στόχο του ευ αγωνίζεσθαι.

Όλοι συμφωνούμε ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς ένας χώρος αθλητικής δραστηριότητας. Είναι θεσμός με κοινωνικές ρίζες. Αγγίζει την καθημερινότητα κάθε οικογένειας, συγκινεί μικρούς και μεγάλους και αποτελεί πηγή χαράς και υπερηφάνειας για ολόκληρο τον λαό. Δίνει -πρέπει να δίνει- στη νεολαία μας υγιείς διεξόδους να καλλιεργεί αξίες που συνιστούν τα θεμέλια μιας δημοκρατικής κοινωνίας, αναδεικνύοντας την ομαδικότητα, τη συνεργασία, την πειθαρχία, τον σεβασμό στον αντίπαλο, την αλληλεγγύη, την ευγενή άμιλλα. Δεν είναι τυχαίο που μέσα από το ποδόσφαιρο γεννιούνται πρότυπα, που εμπνέουν και δίνουν δύναμη στις επόμενες γενιές.

Παράλληλα, το ποδόσφαιρο είναι ένας από τους ισχυρότερους εκπροσώπους της Κύπρου διεθνώς. Οι επιτυχίες των ομάδων μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις δεν εξαντλούνται στην αθλητική τους διάσταση. Είναι επιτεύγματα που τιμούν την πατρίδα μας και υψώνουν τη σημαία μας στα στάδια της Ευρώπης. Κάθε διάκριση οποιασδήποτε κυπριακής ομάδας είναι διάκριση για όλη τη χώρα, που υπερβαίνει τις σωματειακές προτιμήσεις. Ενώνουν την κοινωνία, φέρνουν συγκίνηση, προσφέρουν χαρά και επιβεβαιώνουν ότι ο αθλητισμός είναι δύναμη πολιτισμού και εθνικής υπερηφάνειας.

Εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, θέλω να διαβεβαιώσω ότι η Πολιτεία θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα το ποδόσφαιρο, κατά τρόπο βιώσιμο και λελογισμένο. Με τη βελτίωση των υποδομών, την καλλιέργεια της διαφάνειας, την ενίσχυση των θεσμών και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την εξέλιξη των αθλητών και των σωματείων. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στην αγάπη των φιλάθλων, αλλά χρειάζεται υπεύθυνη διοίκηση και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων.

Η ευθύνη είναι ξεκάθαρο πως δεν βαραίνει μόνο το Κράτος. Η πρώτη και μεγαλύτερη ευθύνη ανήκει στην Ομοσπονδία και στα σωματεία που την αποτελούν, στους παράγοντες, στους προπονητές και στους ίδιους τους αθλητές. Όλοι μαζί, ο καθένας στον ρόλο του, οφείλουμε να προφυλάξουμε το ποδόσφαιρο από νοοτροπίες που το τραυματίζουν. Να το θωρακίσουμε από φαινόμενα που αμαυρώνουν το όνομά του και υποβαθμίζουν το κύρος του. Να το διατηρήσουμε καθαρό, αξιόπιστο και αντάξιο των προσδοκιών της κοινωνίας μας.

Το ποδόσφαιρο δεν είναι, δεν πρέπει να είναι, πεδίο διχασμού, αντιπαράθεσης ή βίας. Είναι χώρος χαράς, θεάματος και συλλογικής εμπειρίας. Είναι η δύναμη που ενώνει τους ανθρώπους. Αυτή είναι η μεγάλη του αξία και αυτό είναι το χρέος μας: να το υπηρετούμε με σοβαρότητα, διορατικότητα και υπευθυνότητα.

Με αυτές τις σκέψεις, εκφράζω εκ μέρους του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, τις πιο θερμές ευχές στη νέα διοίκηση της ΚΟΠ και σε όλα τα σωματεία.

Εύχομαι η νέα ποδοσφαιρική χρονιά να είναι γεμάτη υγεία, πρόοδο και διακρίσεις σε όλες τις κατηγορίες και σε όλες τις διοργανώσεις.

Ταυτόχρονα προσβλέπουμε και νέες διακρίσεις που θα συνεχίσουν να γεμίζουν με περηφάνια τον λαό μας, να προβάλλουν διεθνώς την πατρίδα μας και να ενδυναμώνουν την πίστη όλων μας στη δύναμη του αθλητισμού.