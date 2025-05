Βροχή τα πρόστιμα του Αθλητικού δικαστή

*Καταγγελία του Διαιτητή GLOVA FILIP κατά του PEREZ DEL CAMPO, DANIEL Γυμνασίαρχου της ΑΕΚ Λάρνακας που αποβλήθηκε για έντονες διαμαρτυρίες στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΡΗΣ Λεμεσού/29.03.2025 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή MARESCA FABIO κατά του Αλέξανδρου Μιχαήλ Ποδοσφαιριστή της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Αμμοχώστου που αποβλήθηκε για σοβαρό παραβατικό παιχνίδι στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου – ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών/30.03.2025 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή MARESCA FABIO κατά του Πέτρου Γεωργίου / λοιπό προσωπικό της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Αμμοχώστου που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, διαμαρτυρία μετά την υπόδειξη κόκκινης κάρτας κινήθηκε προς τον τέταρτο διαιτητή με επιθετική διάθεση και τον έβρισε χυδαία στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου – ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών /30.03.2025 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2025. Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΝΝΗ κατά του Ευάγγελου Θεοδώρου Ποδοσφαιριστή του σωματείου ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου που αποβλήθηκε γιατί έβρισε τον διαιτητή στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 A’ Κατηγορίας περιόδου 2024-2025 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου /29.03.2025 (23η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από τρεις αγώνες.

*Καταγγελία του Διαιτητή Βασίλη Θωμά κατά του Κωνσταντίνου Χαραλάμπους Λοιπό Προσωπικό του ΕΘΝΙΚΟΥ Άχνας που αποβλήθηκε για έντονες διαμαρτυρίες προς την διαιτητική ομάδα και έβρισε τον 1ο Βοηθό Διαιτητή στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 A’ Κατηγορίας περιόδου 2024-2025 ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς – ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας/29.03.2025 (23η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από τρεις αγώνες και πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου γιατί δεν επιβεβαίωσε ηλεκτρονικά στο σύστημα Comet το Φύλλο Αγώνος, κατά παράβαση στα άρθρα 12-21 του Κεφαλαίου ΙΧ της Προκήρυξης Κυπέλλου COCA-COLA περιόδου 2024-2025 στον αγώνα Πρωταθλήματος αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA Γ’ & Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ περιόδου 2024-2025 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – ΚΟΥΡΡΗΣ Ερήμης/26.03.2025.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΣ F C λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας περιόδου 2024-2025 στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΠΑΦΟΣ F C – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας /29.03.2025 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας:

(α) για επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας στο 15 και 17 λεπτό του α΄ ημιχρόνου (άναψαν φωτιά στην κερκίδα και έκαψαν κομμάτια υφάσματος χρώματος μπλε), κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας περιόδου 2024-2025. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΠΑΦΟΣ F C – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας /29.03.2025 (2η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά:

(1) της ΑΕΚ Λάρνακας:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για ρίψη αντικειμένων από οπαδούς της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας περιόδου 2024-2025

Απόφαση: Πρόστιμο.

(2) του ALOMEROVIC ZLATAN με αρ. φανέλας 1 ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Λάρνακας για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε μετά το τέλος του α΄ ημιχρόνου σε ποδοσφαιριστές της αντίπαλης ομάδας (ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με τους αντίπαλους ποδοσφαιριστές και τους προκαλούσε), κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΡΗΣ Λεμεσού/29.03.2025 (2η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά:

(1) του ΑΡΗ Λεμεσού:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας περιόδου 2024-2025

Απόφαση: Πρόστιμο.

(2) του KVILITAIA GIORGI με αρ.φανέλας 11 ποδοσφαιριστή του ΑΡΗ Λεμεσού για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε μετά το τέλος του α΄ ημιχρόνου σε ποδοσφαιριστή της αντίπαλης ομάδας που τον προκαλούσε (ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή και τον ύβρισε), κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΡΗΣ Λεμεσού/29.03.2025 (2η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Αμμοχώστου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση B’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου – ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών/30.03.2025 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) γιατί δεν συμμορφώθηκε με τις οδηγίες της Εγκυκλίου με Αρ. 268/2024-2025 ημερομηνίας 19/08/2024 και συγκεκριμένα είχε γραμμένο στο φύλλο αγώνα άτομο (ιατρός) χωρίς να είναι καταχωρημένος στο σύστημα comet.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΠΑΕΕΚ Κερύνειας – ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου/29.03.2025 (10η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΑΚΡΙΤΑ Χλώρακας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίοας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 FREEDOM24 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Ύψωνα – ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας/29.03.2025 (10η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΖ Ζακακίου γιατί δεν φρόντισε να υπάρχουν παιδιά επαναφοράς της μπάλας (ball boys) καθ’ όλην την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση των άρθρων 45 – 52 του Κεφαλαίου VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας 2024/2025 στον αγώνα Πρωταθλήματος B’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΕΖ Ζακακίου – ΑΣΙΛ Λύσης/29.03.2025 (10η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΣΙΛ Λύσης γιατί δεν επιβεβαίωσε ηλεκτρονικά στο σύστημα Comet το Φύλλο Αγώνος, κατά παράβαση στα άρθρα 13-15 του Κεφαλαίου ΙΧ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας 2024-2025 στον αγώνα Πρωταθλήματος B’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΕΖ Ζακακίου – ΑΣΙΛ Λύσης/29.03.2025 (10η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΠΕΓΕΙΑΣ 2014:

(α) για επεισόδια που δημιουργήθηκαν από οπαδούς της ομάδας στο 81 λεπτό του αγώνα με οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας δημιουργώντας αναταραχή στην κερκίδα (μεταξύ των οπαδών υπήρξαν έντονες λογομαχίες και σπρωξίματα που είχαν διάρκεια περίπου για 5 λεπτά), κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) γιατί δεν φρόντισε να υπάρχουν παιδιά για την εκτέλεση καθηκόντων επαναφοράς της μπάλας (ball boys) χρησιμοποιώντας στην θέση τους ενήλικα άτομα κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση των άρθρων 45 – 52 του Κεφαλαίου VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας 2024/2025

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΠΕΓΕΙΑ 2014–ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Κιτίου/29.03.2025 (10η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ Κιτίου:

(α) για επεισόδια που δημιουργήθηκαν από οπαδούς της ομάδας στο 81ο λεπτό του αγώνα με οπαδούς της φιλοξενούσας ομάδας δημιουργώντας αναταραχή στην κερκίδα (μεταξύ των οπαδών υπήρξαν έντονες λογομαχίες και σπρωξίματα που είχαν διάρκεια περίπου για 5 λεπτά), κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΠΕΓΕΙΑ 2014–ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Κιτίου/29.03.2025 (10η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του Π. Ο. ΑΧΥΡΩΝΑ ΟΝΗΣΙΛΟΥ για επεισόδιο που δημιουργήθηκε από οπαδούς της ομάδας με οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας στην κερκίδα (δημιουργήθηκε σύρραξη μεταξύ τους στο 82 λεπτό του αγώνα γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση επιτηρητών για εκτόνωση της κατάστασης), κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 Π. Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας /29.03.2025 (10η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Λευκωσίας για επεισόδιο που δημιουργήθηκε από οπαδούς της ομάδας με οπαδούς της φιλοξενούσας ομάδας στην κερκίδα (δημιουργήθηκε σύρραξη μεταξύ της στο 82 λεπτό του αγώνα γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση επιτηρητών για εκτόνωση της κατάστασης), κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 Π. Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας /29.03.2025 (10η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά:

(α) του ΟΘΕΛΛΟΥ Αθηαίνου για επεισόδιο που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας στο 87 λεπτό του αγώνα στην κερκίδα (οπαδοί της ομάδας χειρονομούσαν προς την κερκίδα που φιλοξενούσε τους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας και ταυτόχρονα κουνούσαν το διαχωριστικό κάγκελο της κερκίδας προκαλώντας αναταραχή στην κερκίδα), κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του Ανδρέα Σχίζα με αρ. φανέλας 79 ποδοσφαιριστή του ΟΘΕΛΛΟΥ Αθηαίνου για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς ποδοσφαιριστή της φιλοξενούμενης ομάδας μετά το τέλος του αγώνα (προσπάθησε χειροδικήσει σε βάρος του), κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΟΘΕΛΛΟΣ Αθηαίνου – ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου/29.03.2025 (10η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του Κωνσταντίνου Καιάφα προπονητή της ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τον διαιτητή του αγώνα στο 93 λεπτό (τον πρόσβαλε), κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς – ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου/29.03.2025 (10η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 A’ Κατηγορίας περιόδου 2024-2025 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου/29.03.2025 (23η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Λευκωσίας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων U17 περιόδου 2024-2025 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας – ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου/29.03.2025 (23η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΧΑΛΚΑΝΟΡΑ Ιδαλίου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων U17 περιόδου 2024-2025 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας – ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου /29.03.2025 (23η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων U16 περιόδου 2024-2025 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΑΕΖ Ζακακίου/30.03.2025 (5η Αγωνιστική)

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Απόλλωνα. Πρόστιμο στην ΑΕΖ.