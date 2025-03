Μύγα στο σπαθί του δεν σηκώνει ο Αθλητικός Δικαστής - Τα πρόστιμα που μοίρασε

Ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ Αριστοτέλης Βρυωνίδης, αφού μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιον του, επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:

Αναλυτικά:

*Καταγγελία του Διαιτητή Μάριου Χριστοφόρου κατά του Ευαγόρα Χαραλάμπους Ποδοσφαιριστή της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου που αποβλήθηκε για σοβαρό παραβατικό παιχνίδι στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2024-2025 ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαϊου – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου/08.03.2025 (26η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Μενέλαου Αντωνίου κατά του Ηλία Ηλία Υπεύθυνου Ασφαλείας της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Αμμοχώστου που αποβλήθηκε γιατί εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο και δημιούργησε ένταση προκαλώντας τους αντίπαλους ποδοσφαιριστές και παράγοντες με λόγια και χειρονομίες στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2024-2025 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου/08.03.2025 (26η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Karlsen Jacob κατά του Γεώργιου Κοσμά Βοηθού Προπονητή της ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, διαμαρτυρίες στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2024-2025 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου – ΑΡΗΣ Λεμεσού/09.03.2025 (26η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Θεόδωρου Σοφοκλέους κατά του Κωνσταντίνου Πουρσαϊτίδη Ποδοσφαιριστή της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας που αποβλήθηκε γιατί σήκωσε το πόδι του και κτύπησε στην κοιλιά αντίπαλο ποδοσφαιριστή εκτός φάσης κοντά στους πάγκους στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΠΑΕΕΚ Κερύνειας – FREEDOM24 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Ύψωνα/08.03.2025 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Πολύβιου Αντωνίου κατά του Ανδρέα Χειμώνα Ποδοσφαιριστή της ΑΣΠΙΣ Πύλας που αποβλήθηκε για βίαιη συμπεριφορά, αντέδρασε έντονα μόλις βλέπει αντίπαλο ποδοσφαιριστή να κτυπά τον συμπαίκτη του στο κεφάλι και με βίαιο σπρώξιμο, με το στήθος και τα χέρια σπρώχνει αντίπαλο ποδοσφαιριστή στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΣΠΙΣ Πύλας – ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά /08.03.2025 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Πολύβιου Αντωνίου κατά του Βασίλη Τσιρόπουλου Λοιπό Προσωπικό της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Ψευδά που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, στο 55ο λεπτό βγήκε από την τεχνική περιοχή και κατευθύνθηκε προς τον Α’ Βοηθό διαμαρτυρήθηκε έντονα με λόγια και χειρονομίες, κατά την αποχώρηση του από τον αγωνιστικό χώρο και περνώντας πίσω από τον Β’ Βοηθό συνέχισε να φωνάζει και να ειρωνεύεται στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΣΠΙΣ Πύλας – ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά /08.03.2025 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από τρεις αγώνες και πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Πολύβιου Αντωνίου κατά του Δημήτρη Γρούτα Ποδοσφαιριστή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Ψευδά που αποβλήθηκε για βίαιη συμπεριφορά, έσπρωξε βίαια αντίπαλο ποδοσφαιριστή στον θώρακα και στο πρόσωπο εκτός φάση στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΣΠΙΣ Πύλας – ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά /08.03.2025 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Πολύβιου Αντωνίου κατά του Ανδρέα Γεωργίου Ποδοσφαιριστή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Ψευδά που αποβλήθηκε για βίαιη συμπεριφορά σε αντίπαλο ποδοσφαιριστή, ενώ ήταν τραυματίας στο έδαφος πήρε φόρα τον κλώτσησε στο κεφάλι βίαια και δυνατά, μετά από την υπόδειξη κόκκινης κάρτας διαμαρτυρήθηκε έντονα όπου έβρισε τον διαιτητή και κινήθηκε προς το μέρος του διαιτητή με απειλητικές διαθέσεις στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΣΠΙΣ Πύλας – ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά /08.03.2025 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από τρεις αγώνες και πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Γιάννη Κωνσταντίνου κατά του Σιμώνα Χριστοφή Ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ Λεμεσού που αποβλήθηκε γιατί έθιξε την προσωπικότητα του διαιτητή με αποτέλεσμα να φέρει σε δύσκολη θέση και να μειώσει τον διαιτητή μπροστά σε όλο το γήπεδο στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 A’ Κατηγορίας περιόδου 2024-2025 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΑΕΛ Λεμεσού /08.03.2025 (21η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από δύο αγώνες.

*Καταγγελία του Διαιτητή Ραφαήλ Μαμμίδη κατά του Παναγιώτη Κυθραιώτη Προπονητή Τερματοφυλάκων της ΑΕΚ Λάρνακας που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο και έντονες διαμαρτυρίες κατά του Διαιτητή και του Α’ Βοηθού Διαιτητή στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων U17 περιόδου 2024-2025 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΑΕΚ Λάρνακας/08.03.2025 (20η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού για ρίψη αντικειμένων στο γήπεδο από οπαδούς της ομάδας με στόχο τον τερματοφύλακα της φιλοξενούσας ομάδας κατά την διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2024-2025 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών – ΑΕΛ Λεμεσού/07.03.2025 (26η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας:

(α) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (πυρσοί και κροτίδες), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (πυρσοί και κροτίδες) κατά την διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα, κατά παράβαση των άρθρων 10.3(δ1β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2024-2025 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας /08.03.2025 (26η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας για ρίψη αντικειμένων στο γήπεδο από οπαδούς της ομάδας με στόχο παιδί επαναφοράς της μπάλας (ball boy) κατά την διάρκεια του αγώνα (74 λεπτό), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2024-2025 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας /08.03.2025 (26η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2024-2025 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου – ΑΡΗΣ Λεμεσού/09.03.2025 (26η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΡΗ Λεμεσού λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας περιόδου 2024-2025 στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάσης περιόδου 2024-2025 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου - ΑΡΗΣ Λεμεσού /09.03.2025 (26η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας:

(α) για ρίψη αντικειμένων στο γήπεδο από οπαδούς της ομάδας που είχαν στόχο τους ποδοσφαιριστές της ομάδας τους μετά το τέλος του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για ζημιές που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας στο γήπεδο (έσπασαν καθίσματα), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(η) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας περιόδου 2024-2025.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάσης περιόδου 2024-2025 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας/09.03.2025 (26η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΣ F C λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας περιόδου 2024-2025. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάσης περιόδου 2024-2025 ΠΑΦΟΣ F C – ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας/09.03.2025 (26η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά:

(1) της ΑΕΖ Ζακακίου:

(α) για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών (μπύρες) από οπαδούς της ομάδας καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας 2024/2025 και τ ων άρθρων 4(γ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για ρίψη αντικειμένων στο γήπεδο από οπαδούς της ομάδας που είχαν στόχο τον προπονητή της φιλοξενούμενης ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.2(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για φτύσιμο από οπαδούς της ομάδας που είχε στόχο τον πάγκο και τον βοηθό προπονητή της φιλοξενούμενης ομάδας κατά τη διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.2(στ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) για επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας στην κερκίδα και είχαν στόχο τον παρατηρητή διαιτησίας του αγώνα (πριν την έναρξη του αγώνα και κατά την διάρκεια του αγώνα ύβριζαν συνεχώς τον παρατηρητή διαιτησίας ο οποίος βρισκόταν στα θεωρεία της κερκίδας προκαλώντας αναταραχή στην κερκίδα. Κατά την ανάπαυλα του ημιχρόνου οπαδοί της ομάδας ανέβηκαν στα θεωρεία χτυπώντας την πόρτα και τα παράθυρα των θεωρείων, έβριζαν τον παρατηρητή διαιτησίας και του ζητούσαν με απειλητικές διαθέσεις να εξέλθει των θεωρείων) , κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(ε) γιατί δεν φρόντισε να υπάρχουν παιδιά επαναφοράς της μπάλας (ball boys) καθ’ όλην την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση των άρθρων 45 – 52 του Κεφαλαίου VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας 2024/2025

Απόφαση: Πρόστιμο.

(2) του ΝΙΚΟΛΑ ΤΣΙΚΚΟΥ Προέδρου της ΑΕΖ Ζακακίου για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς άτομα της προπονητικής ομάδας των φιλοξενουμένων στο χώρο των αποδυτηρίων μετά το τέλος του αγώνα (τους ύβρισε), κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΕΖ Ζακακίου – ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας/07.03.2025 (8η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΘΩΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ με αρ. φανέλας 19 ποδοσφαιριστή του ΑΚΡΙΤΑ Χλώρακας για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε στο 85ο λεπτό του αγώνα (στο 85ο λεπτό του αγώνα ο ποδοσφαιριστής έγινε αλλαγή και αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο για τον πάγκο της ομάδας του αφού προηγουμένως δέχθηκε υβρισίες από τους οπαδούς της γηπεδούχου ομάδας γύρισε προς το μέρος τους και τους ύβρισε), κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΕΖ Ζακακίου – ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας/07.03.2025 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Λευκωσίας για ρίψη αντικειμένων στο γήπεδο από οπαδούς της ομάδας που είχαν στόχο τον διαιτητή του αγώνα κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.2(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΣΙΛ Λύσης – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας/08.03.2025 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΓΙΑΣ Νάπας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας – ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου/08.03.2025 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥ με αριθμό φανέλας 99 ποδοσφαιριστή του σωματείου Π. Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς ποδοσφαιριστή της φιλοξενούμενης ομάδας μετά το τέλος του αγώνα (ήρθε σε αντιπαράθεση με ποδοσφαιριστή της αντίπαλης ομάδας δημιουργώντας ένταση), κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Αποκλεισμό από ένα αγώνα και πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 Π. Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου /08.03.2025 (8η Αγωνιστική).

*(1)Καταγγελία κατά του ΑΝΤΡΕΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΡΗ με αριθμό φανέλας 24 ποδοσφαιριστή του ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ Μόρφου για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς ποδοσφαιριστή της φιλοξενούσας ομάδας μετά το τέλος του αγώνα (ήρθε σε αντιπαράθεση με ποδοσφαιριστή της αντίπαλης ομάδας δημιουργώντας ένταση), κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

(2) του ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ Λοιπό Προσωπικό του ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ Μόρφου για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε μετά το τέλος του αγώνα προς ποδοσφαιριστές και παράγοντες της φιλοξενούσας ομάδας (τους ύβρισε), κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 Π. Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου /08.03.2025 (8η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΘΟΙ Λακατάμειας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας – Ε. Ν. ΘΟΙ Λακατάμειας/08.03.2025 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΕΠ Πολεμιδιών για επεισόδια που προκλήθηκαν από οπαδούς της ομάδας μετά το τέλος του α΄ ημιχρόνου με παίχτες και παράγοντες της φιλοξενούμενης ομάδας (δημιουργήθηκε σύρραξη μεταξύ τους με διαπληκτισμούς και λεκτικές αντιπαραθέσεις, γεγονός που προκάλεσε την άμεση επέμβαση της αστυνομίας για αποκατάσταση της τάξης), κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΕΠ Πολεμιδιών – ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F C/08.03.2025 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F C για επεισόδια που προκλήθηκαν από ποδοσφαιριστές και παράγοντες της ομάδας με οπαδούς της φιλοξενούσας ομάδας μετά το τέλος του α΄ ημιχρόνου (δημιουργήθηκε σύρραξη μεταξύ τους με διαπληκτισμούς και λεκτικές αντιπαραθέσεις, γεγονός που προκάλεσε την άμεση επέμβαση της αστυνομίας για αποκατάσταση της τάξης), κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΕΠ Πολεμιδιών – ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F C/08.03.2025 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση:Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΠΟΠ Πόλης γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΠΟΠ Πόλης – Π. Ο. Ορμήδειας/08.03.2025 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Ψευδά γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΣΠΙΣ Πύλας – ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά /08.03.2025 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 A’ Κατηγορίας περιόδου 2024-2025 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΑΕΛ Λεμεσού /08.03.2025 (21η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 A’ Κατηγορίας περιόδου 2024-2025 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΑΕΛ Λεμεσού /08.03.2025 (21η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Μη διεξαχθείς αγώνας Πρωταθλήματος Νέων U19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2024-2025 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Κιτίου–ΠΕΓΕΙΑ 2014/09.03.2025 (22η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Σπάρτακου. Πρόστιμο στην Πέγεια.

*Μη διεξαχθείς αγώνας Πρωταθλήματος Νέων U19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2024-2025 ΑΣΠΙΣ Πύλας – ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας /09.03.2025 (22η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της ΑΣΠΙΣ. Πρόστιμο στον Κέδρο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων U17 περιόδου 2024-2025 ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού /08.03.2025 (20η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Μη διεξαχθείς αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων U17 περιόδου 2024-2025 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Κιτίου – ΠΕΓΕΙΑ 2014/09.03.2025 (21η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Σπάρτακου. Πρόστιμο στην Πέγεια.

*Μη διεξαχθείς αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων U17 περιόδου 2024-2025 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου/09.03.2025 (21η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Άρη. Πρόστιμο στη Δόξα.

*Μη διεξαχθείς αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων U16 Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΕΖ Ζακακίου – ΑΠΟΠ Πόλης/09.03.2025 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του ΑΠΟΠ. Πρόστιμο στην ΑΕΖ.

*Ο αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων U17 περιόδου 2024-2025 ΑΣΠΙΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΕΩΣ Γερίου – ΚΟΥΡΗΣ Ερήμης/09.03.2025(21η Αγωνστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Κούρη Ερήμης.

*Ο αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων U14 περιόδου 2024-2025 ΑΣΙΛ Λύσης - VALENCIA C.F. SOCCER ACADEMY CYPRUS/09.03.2025 (18η Αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του ΑΣΙΛ Λύσης.

​​​​​​​