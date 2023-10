Μνημόνιο συνεργασίας ΠΑΣΠ με American University of Cyprus

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.) και το American University of Cyprus (AUCY) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, με σκοπό την ανάπτυξη των μεταξύ τους σχέσεων προς αμοιβαίο όφελος και προς όφελος της κοινωνίας.

Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφηκε στο American University of Cyprus (AUCY) στη Λάρνακα, στις 04 Οκτωβρίου 2023, από τον εκτελεστικό πρόεδρο του ΠΑ.Σ.Π. κύριο Σπύρο Νεοφυτίδη και από τον κύριο Χρίστο Καρά, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του American University of Cyprus (AUCY).

Το Μνημόνιο περιλαμβάνει την παροχή υποτροφιών σε μέλη του ΠΑ.Σ.Π. για εισαγωγή τους σε προγράμματα σπουδών που προσφέρει το American University of Cyprus στη Λάρνακα με στόχο την ανάπτυξη και προαγωγή των ταλαντούχων ποδοσφαιριστών μέσω της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι υποτροφίες που θα παρέχονται θα κατανέμονται σε μέλη του ΠΑ.Σ.Π. και/ή σε συγγενείς 1ου βαθμού των μελών του συνδέσμου, αγόρια και κορίτσια, σύμφωνα με οικονομικά κριτήρια και με βάση σχολικά, αθλητικά και ποδοσφαιρικά προσόντα. Οι υποτροφίες αφορούν όλα τα μέλη του ΠΑ.Σ.Π. τόσο για πτυχιακά όσο και σε μεταπτυχιακά προγράμματα, ως ακολούθως:

Πέντε (5) Υποτροφίες 60% σε οποιοδήποτε Προπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρεται από το AUCY.

Πέντε (5) Υποτροφίες 40% σε οποιοδήποτε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρεται από το AUCY.

Το American University of Cyprus είναι ένα αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα που δεσμεύεται να παρέχει ποιοτική εκπαίδευση και να προωθεί διεθνείς συνεργασίες. Το πανεπιστήμιο φημίζεται για τα υψηλά ακαδημαϊκά του πρότυπα, τις προηγμένες ερευνητικές ευκαιρίες και μία ποικιλόμορφη κοινότητα μελετητών και φοιτητών. Είναι διαπιστευμένο από εξέχοντες εκπαιδευτικούς φορείς διαπίστευσης, διασφαλίζοντας ότι τα ακαδημαϊκά προγράμματα που προσφέρει πληρούν αυστηρά πρότυπα αριστείας.

Το πανεπιστήμιο AUCY είναι αδειοδοτημένο και εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου και όλα τα προγράμματα είναι αναγνωρισμένα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ).

«Γερές βάσεις για το μέλλον»

Σε δηλώσεις του ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. Σπύρος Νεοφυτίδης τόνισε τη σημασία της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας με το American University of Cyprus, σημειώνοντας ότι ανοίγει ένας νέος εκπαιδευτικός δρόμος για τη μέλη του Συνδέσμου τα οποία έχουν τη χρυσή ευκαιρία να σπουδάσουν σε ένα ακόμα αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα που προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση. Και πρόσθεσε: «Ευχαριστούμε το διοικητικό συμβούλιο του πανεπιστημίου για τη σύναψη αυτή της συνεργασίας και τη δυνατότητα που δίνει στους ποδοσφαιριστές να βάλουν γερές βάσεις για το επαγγελματικό τους μέλλον. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε αυτή η συνεργασία να αναπτυχθεί προς αμοιβαίο όφελος».

«Αρωγός και συμπαραστάτης σε όλες τις δράσεις του ΠΑ.Σ.Π.»

Από την πλευρά του ο Χρίστος Καράς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του American University of Cyprus ανέφερε τα ακόλουθα: «Με μεγάλη μας χαρά υπογράψαμε το συγκεκριμένο μνημόνιο συνεργασίας. Η σημασία που δίνει το American University of Cyprus στον αθλητισμό είναι εμφανής. Συγκεκριμένα το American University of Cyprus θα στηρίξει πολύπλευρα τους φοιτητές-αθλητές με υποτροφίες και άλλες διευκολύνσεις. Το American University of Cyprus θα είναι αρωγός και συμπαραστάτης σε όλες τις δράσεις του ΠΑ.Σ.Π. και θα συνεχίσει να παρέχει σημαντικό αριθμό υποτροφιών σε μέλη του ΠΑ.Σ.Π. με κύριο μέλημα την ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες όπου παράλληλα με την αθλητική τους καριέρα θα επιτύχουν και τους ακαδημαϊκούς τους στόχους μέσω της απόκτησης αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών.»

«Πολλές επιλογές για τα μέλη μας»

Η κα. Σίλεια Βάσου, υπεύθυνη Γραφείου του ΠΑ.Σ.Π. καθώς και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Συνδέσμου, αναφέρθηκε στην προσπάθεια που καταβάλλει ο ΠΑ.Σ.Π. να δημιουργήσει ακόμη περισσότερες προοπτικές για το μέλλον των μελών τους. «Προσπαθούμε να εντάσσουμε και νέα εκπαιδευτικά ιδρύματα στο Πρόγραμμα Υποτροφιών του ΠΑ.Σ.Π. ώστε να δίνουμε την ευκαιρία στα μέλη μας να έχουν πολλές επιλογές για το ποια επαγγελματική κατεύθυνση θα ακολουθήσουν στο μέλλον», δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Πρωταρχικός μας στόχος είναι να προσφέρουμε μέσω των συνεργασιών μας, εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και ευκαιρίες κατάρτισης προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες εκπαίδευσης και ανάπτυξης των μελών μας. Καλωσορίζουμε λοιπόν το American University of Cyprus (AUCY) στην οικογένεια του ΠΑ.Σ.Π.».

Τα προσφερόμενα προγράμματά για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 είναι τα ακόλουθα:

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών

Προπτυχιακά: Τμήμα Διοίκησης και Μάρκετινγκ (Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πτυχίο Διαφήμισης και Μάρκετινγκ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πτυχίο Χρηματοοικονομικών και Επενδύσεων, Πτυχίο Λογιστικής)

Μεταπτυχιακά: Τμήμα Διοίκησης και Μάρκετινγκ (MBA με κατευθύνσεις στα εξής: Ψηφιακό μάρκετινγκ, Διαχείριση Υγείας, Χρηματοοικονομική, MetaFashion, Μάστερ στη διοίκηση και ανάπτυξη ακινήτων)

Σχολή Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

Προπτυχιακά: Πτυχίο Σχεδιασμού εσωτερικού χώρου, Πτυχίο Γραφιστικής

Μεταπτυχιακά: Mάστερ Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας

Προπτυχιακά: Πτυχίο Πληροφορικής, Πτυχίο Διαχείρισης πληροφοριακού συστήματος