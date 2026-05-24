Χριστοδουλίδης: «Δεν αγωνιώ για το αποτέλεσμα - Επέλεξα με βάση τον ιδεολογικό μου προσανατολισμό»

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στις 10:00 το πρωί στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου, Κέντρο Γ’, Κάλπη 045, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του και Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Χριστοδουλίδη Καρσερά.

Σε δηλώσεις του μετά την ψηφοφορία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε τη σημερινή εκλογική διαδικασία ιδιαίτερα σημαντική, σημειώνοντας ότι αφορά άμεσα τη νομοθετική εξουσία και τη λειτουργία του κράτους.

Όπως ανέφερε, η εκτελεστική εξουσία επιθυμεί ένα κοινοβούλιο με το οποίο να υπάρχει άριστη συνεργασία, πρωτίστως για το καλό της κοινωνίας και των πολιτών. Πρόσθεσε ακόμη ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε λειτουργικές μεταρρυθμίσεις, αναφερόμενος μεταξύ άλλων και στην αυτόματη εγγραφή των πολιτών στους εκλογικούς καταλόγους από την ηλικία των 17 ετών για τις επόμενες εκλογικές διαδικασίες.

Ο κ. Χριστοδουλίδης κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμμετοχής και σημειώνοντας πως η αποχή δεν βοηθά τη δημοκρατία.

Σε σχέση με το εκλογικό αποτέλεσμα, δήλωσε ότι δεν αγωνιά, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση θα εργαστεί με το νέο κοινοβούλιο ώστε «η χώρα να προχωρήσει ακόμη περισσότερο μπροστά». Όπως είπε, «εκείνο που είναι σημαντικό είναι πώς μπορεί η χώρα μας να προχωρήσει πιο μπροστά».

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τις πολιτικές δυνάμεις που θα προκύψουν από τη νέα Βουλή, ανέφερε πως η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνεργαστεί στη βάση του ιδεολογικού και πολιτικού της προσανατολισμού, εφόσον υπάρχουν κοινοί στόχοι και κοινά οράματα.

Αναφερόμενος στην προεκλογική περίοδο, σημείωσε πως θα ήταν καλύτερο να υπήρχε περισσότερος διάλογος και ανταλλαγή απόψεων γύρω από ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, αλλά και για το Κυπριακό πρόβλημα.

Κληθείς να σχολιάσει τις επιλογές του στην εκλογική διαδικασία στην Πάφο, σημείωσε πως επέλεξε «στη βάση του ιδεολογικού προσανατολισμού» και των αρχών του κοινωνικού φιλελευθερισμού.

Πηγή: Politis.com.cy 

