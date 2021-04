Πήγαν για διαμαρτυρίες και… πανηγύρισαν την απόσυρση οι οπαδοί της Τσέλσι! – ΒΙΝΤΕΟ

Η Τσέλσι ήταν η πρώτη ομάδα που αποχώρησε από τη European Super League και στη συνέχεια ακολούθησε και η Μάντσεστερ Σίτι, ενώ φαίνεται πως το ίδιο θα συμβεί με Γιουνάιτεντ, Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο.

Οι φίλοι των “Μπλε” οι οποίοι συγκεντρώθηκαν έξω από το Στάμφορντ Μπριτζ για να διαμαρτυρηθούν, όπως έκαναν αυτοί της Λίβερπουλ χθες στα πλαίσια της αναμέτρησης με τη Λίντς, μόλις έμαθαν ότι η αγαπημένη τους ομάδα αποχώρησε, ξέσπασαν σε τρελά πανηγύρια.

Σε τέτοιο βαθμό που κάποιοι εξ αυτών φώναζαν “Campeones Campeones”, καθώς ένιωθαν ότι με αυτή την απόφαση που πήραν οι ιθύνοντες της Τσέλσι, είναι σαν να κατέκτησε πρωτάθλημα η ομάδα τους.

News of Chelsea preparing to pull out of the Super League filters through to the Fulham Road… pic.twitter.com/xNEdpeHRar

— Oliver Todd (@oliver_todd) April 20, 2021