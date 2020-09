Παραμένουν οι πέντε αλλαγές και τη νέα σεζόν στην Γερμανία!

Όπως έγινε γνωστό, οι ομάδες της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας συμφώνησαν να παραμείνει ο σχετικός κανονισμός και τη νέα χρονιά, υπό τον φόβο φυσικά να συνεχιστεί το όλο θέμα με την πανδημία και οι ομάδες να είναι αποδυναμωμένες.

Bundesliga and 2. Bundesliga clubs have agreed to keep the five substitution rule for the 2020/21 season #BVB pic.twitter.com/jj6hyJbXDX

— BVB Buzz (@BVBBuzz) September 3, 2020