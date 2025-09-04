ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Άμεση βελτίωση το ζητούμενο

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Μόνο με σκληρή δουλειά θα αλλάξει το κλίμα στην Ένωση μετά την ανώμαλη προσγείωση στο παιχνίδι με τον Ακρίτα. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο άπαντες έπεσαν με τα μούτρα στη δουλειά. Ο Νταμίρ Κάναντι και το επιτελείο του στρώθηκαν στη δουλειά για να εκμεταλλευτούν τη διακοπή.

Ο προπονητής των βυσσινί επιδιώκει να διορθώσει τα λάθη που έγιναν στην ήττα και την κακή εμφάνιση με τον Ακρίτα. Με τους συνεργάτες του τέθηκαν όλοι σε συναγερμό και δουλεύουν σε εντατικούς ρυθμούς για να υπάρχει άμεση βελτίωση. Ο κάθε ένας από το δικό του πόστο επιδιώκει να ανεβάσει τους ποδοσφαιριστές και αγωνιστικά αλλά και ψυχολογικά. 

Τα δύο θέλω του Κάναντι

Είναι δύο τα θέλω του Νταμίρ Κάναντι και φρόντισε να τα ξεκαθαρίσει στους παίκτες του. Πρώτα ο κόουτς θέλει να διορθώσει άμεσα την κατάσταση. Μπορεί να ήταν το πρώτο παιχνίδι με τον Ακρίτα αλλά δεν παίρνει την Ένωση να επαναλάβει ξανά τέτοια προβληματική εμφάνιση. Έπειτα ο Αυστριακός τεχνικός θέλει να παρουσιάσει μία εντελώς διαφορετική εικόνα στο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ.

