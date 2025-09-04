Διπλή προσθήκη στην Ένωση που έφτασε τα 17 αποκτήματα

Στην απόκτηση δύο νέων ποδοσφαιριστών που θεωρούνται και ως κινήσεις επένδυσης προχώρησε η Ένωση.

Πρόκειται για ποδοσφαιριστές που δοκιμάστηκαν το προηγούμενο διάστημα και έδειξανκαλά στοιχεία και έτσι αποφασίστηκε η απόκτηση τους.

Ο λόγος για τον Δανό μέσο Μάγκνους Χοτς που έβαλε υπογραφή αε τριετές συμβόλαιο και τον 17χρονο Αιγύπτιο ακραίο επιθετικό Αχμέτ Κχαλέτ. Ο δεύτερος είναι επιλογή του Μίντο, ο οποίος ως γνωστό συνεργάζεται με τους βυσσινί στα μεταγραφικά θέματα.