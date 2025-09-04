ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Διπλή προσθήκη στην Ένωση που έφτασε τα 17 αποκτήματα

Διπλή προσθήκη στην Ένωση που έφτασε τα 17 αποκτήματα

Νέες επιλογές στα χέρια του Νταμίρ Κάναντι.

Στην απόκτηση δύο νέων ποδοσφαιριστών που θεωρούνται και ως κινήσεις επένδυσης προχώρησε η Ένωση.

Πρόκειται για ποδοσφαιριστές που δοκιμάστηκαν το προηγούμενο διάστημα και έδειξανκαλά στοιχεία και έτσι αποφασίστηκε η απόκτηση τους.

Ο λόγος για τον Δανό μέσο Μάγκνους Χοτς που έβαλε υπογραφή αε τριετές συμβόλαιο και τον 17χρονο Αιγύπτιο ακραίο επιθετικό Αχμέτ Κχαλέτ. Ο δεύτερος είναι επιλογή του Μίντο, ο οποίος ως γνωστό συνεργάζεται με τους βυσσινί στα μεταγραφικά θέματα.

Διαβαστε ακομη