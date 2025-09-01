ΒΙΝΤΕΟ: Ενισχύθηκε κι άλλο το «οπλοστάσιο» του Κάναντι
Νέα μεταγραφή για την Ένωση.
Την απόκτηση του Ρομάν Λάζαρ ανακοίνωσε η Ένωση. Αναλυτικά:
»Η Ε.Ν.Π. ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Roman Lazar! Ο 21χρονος Μολδαβός τερματοφύλακας την προηγούμενη περίοδο αγωνίστηκε στην Ιταλική Reggina. Ξεκίνησε την καριέρα του από την Venezia ενώ αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού και σε άλλες Ιταλικές ομάδας. Καλωσορίζουμε τον Roman στη μεγάλη οικογένεια της Ε.Ν.Π. και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τη βυσσινή φανέλα!»