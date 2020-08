Παραιτείται από την εθνική Ολλανδίας ο Κούμαν, αναλαμβάνει την Μπαρτσελόνα

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην Μπαρτσελόνα, κάτι που ήταν και αναμενόμενο λίγες μέρες μετά την ταπεινωτική ήττα από την Μπάγερν Μονάχου, δεχόμενη οκτώ γκολ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μετέδωσε ο γνωστός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, νέος προπονητής της ομάδας οριστικά και αμετάκλητα πρέπει να θεωρείται ο Ολλανδός, Ρόναλντ Κούμαν, με τον οποίο υπάρχει πλήρης συμφωνία και άμεσα θα παραιτηθεί από το πόστο του στην εθνική Ολλανδίας.

Ο έμπειρος τεχνικός που έχει δουλέψει στο παρελθόν σε Φίτεσε (2000-2001), Άγιαξ (2001-2005), Μπενφίκα (2005-2006), Αϊντχόφεν (2005-2007), Βαλένθια (2007-2008), Άλμααρ (2009), Φέγενορντ (2011-2014), Σαουθάμπτον (2014-2016) και Έβερτον (2016-2017) και την τελευταία διετία είχε καταφέρει να αναγεννήσει την εθνική Ολλανδίας (2018-2020), έχει πάρει την απόφασή του και αναμένεται αυτή την εβδομάδα να υπάρξει η ανακοίνωση από τους Καταλανούς.

Σημειώνεται ότι ο 57χρονος ήταν παίκτης της Μπαρτσελόνα από το 1989 έως το 1995.

Ronald Koeman has been choosen as new Barcelona manager. He’s going to leave Holland National team to join Barça – official statement on this week. Here we go! 🤝🔵🔴 #FCB #Barcelona #Koeman

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2020