Σφραγίστηκε και από την Πάφο FC το deal της Ομόνοιας με τον Τάνκοβιτς

Το πρώτο βήμα για την αλλαγή ομάδας για τον Μουαμέρ Τάνκοβιτς έγινε με τη συμφωνία του παίκτη με την Ομόνοια (διαβάστε εδώ) και πλέον η συμφωνία αρχίζει να παίρνει επίσημη μορφή.

Ήδη η Πάφος FC ανακοίνωσε την αποχώρηση του Σουηδού και πλέον αναμένεται και το φιρμάνι κι από πλευράς των πρασίνων.

Η ανακοίνωση:

Η Πάφος FC ανακοινώνει την αποχώρηση του Muamer Tanković, έπειτα από ένα αξέχαστο ταξίδι γεμάτο κοινές στιγμές και επιτυχίες.

Από την πρώτη στιγμή που φόρεσε τη φανέλα μας, ξεχώρισε όχι μόνο για την ποιότητά του στο γήπεδο, αλλά και για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και την αληθινή αγάπη που έδειξε προς τον Σύλλογο και την Κοινότητά μας.

Ως ένας από τους αρχηγούς μας, είχε καθοριστική συμβολή στις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της Πάφος FC — κατακτώντας το Κύπελλο, το πρώτο Πρωτάθλημα και ζώντας στιγμές δόξας στην Ευρώπη.

Ο Muamer φεύγει ως αληθινός ηγέτης, πρωταθλητής και για πάντα μέλος της οικογένειας της Πάφος FC.

Σε ευχαριστούμε, Tanko.