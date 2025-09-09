Διαπραγματεύσεις στις… καθυστερήσεις

Με τη μεταγραφική περίοδο να ολοκληρώνεται σήμερα τα μεσάνυκτα, στην Πάφος FC καταβάλλουν προσπάθειες για περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ. Εκτός από τον 21χρονο Σέρβο Ογκνιέν Μίμοβιτς, ο οποίος ντύθηκε επίσημα στα κυανόλευκα για να ενισχύσει το δεξιό άκρο της άμυνας, οι ιθύνοντες της ομάδας έστρεψαν την προσοχή τους σε συγκεκριμένη κατεύθυνση και προσπαθούν να ολοκληρώσουν ακόμη μια μεταγραφή. Με τη μέχρι τώρα ενίσχυση, ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο είναι πλήρως ικανοποιημένος, ωστόσο, από τη στιγμή που υπάρχουν τόσες πολλές υποχρεώσεις μέσα στη χρονιά, ο Ισπανός προπονητής επιθυμεί όσο το δυνατόν περισσότερες ποιοτικές λύσεις. Υπενθυμίζουμε ότι με την απόκτηση του Μίμοβιτς οι νέες μεταγραφές έγιναν εννέα (Λάνγκα, Μπασουαμινά, Πεδράο, Μπρίτο, Γκόρτερ, Νταβίντ Λουίζ, Ντιμάτα και Όντεφαλκ).

Ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς, ο οποίος έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ενδιαφέρει ομάδες από το εξωτερικό. Αυτό που θα κρίνει τη μετακίνησή του είναι το ύψος της οικονομικής προσφοράς που θα φτάσει στα γραφεία της ομάδας.

Στο μεταξύ, τελεσίδικα το «Αλφαμέγα» θα είναι η ευρωπαϊκή έδρα της ομάδας, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου, Χριστόφορος Ματθαίου.