Επίσημη θέση για Τάνκοβιιτς

Σε δηλώσεις του στον ΣΠΟΡ FM 95,0 ο εκπρόσωπος Τύπου της Πάφος FC Χριστόφορος Ματθαίου αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα, όπως και για την υπόθεση Τάνκοβιτς. Αναλυτικά:

Για τον Τάνκοβιτς: «Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξαν συγκρούσεις με τον Τάνκοβιτς. Ήταν ανέκαθεν παράδειγμα επαγγελματισμού και πειθαρχίας. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ηγέτης και ξεχωρίζει που για τον επαγγελματισμό του. Είμαστε δυσαρεστημένοι που βγήκαν αυτά τα ψέματα στην επικαιρότητα. Από εκεί και πέρα όλες οι αποφάσεις συνδέονται με κάποιους στρατηγικούς στόχους. Ο Τάνκοβιτς και κάποιοι άλλοι παίκτες δεν έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα. Είναι μια απόφαση της επιτροπής προγραμματισμού. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν φέρει την ομάδα μέχρι εδώ. Αντιλαμβάνομαι είναι μια απόφαση που δεν την περίμενε ο κόσμος. Δεν κρύβεται κάτι πίσω από αυτήν την απόφαση».

Αν θα παραμείνει στην ομάδα: «Ο Τάνκοβιτς είναι κανονικά μέρος του ρόστερ. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία να σχολιάζουμε φήμες που αφορούν μεταγραφές. Αυτή τη στιγμή είναι κανονικά μέλος της ομάδας».

Αν υπάρχει ενδιαφέρον για τον Τάνκοβιτς: «Υπήρχε ενδιαφέρον από το εξωτερικό όμως δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο με καμία ομάδα».

Για την αντίδραση του ποδοσφαιριστή: «Οποιοσδήποτε και να βρισκόταν στη θέση του, θα ήταν κάτι που θα τον δυσαρεστούσε. Έμαθε την απόφαση και το απόγευμα η ομάδα είχε φωτογράφηση για το League Phase ρου Τσάμπιονς Λιγκ και ο παίκτης ήταν μέρος της φωτογράφησης κανονικά. Αυτό δείχνει τον επαγγελματισμό που επέδειξε».

Για τον Ντιμάτα: «Είναι ένας παίκτης με παραστάσεις και ένα πλούσιο βιογραφικό. Είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε να φέρουμε αυτόν τον παίκτη την Κύπρο, περιμένουμε πολλά από αυτόν».

Αν θα υπάρξει κι άλλη προσθήκη: «Υπάρχει κινητικότητα, ίσως γίνουν δυο μεταγραφές. Υπάρχει επιθυμία για ενίσχυση στα άκρα της άμυνας».

Για τα εισιτήρια του Τσάμπιονς Λιγκ: «Τις επόμενες μέρες θα βγουν όλες οι πληροφορίες. Θα κυκλοφορήσουν πακέτα για τους τέσσερις εντός έδρας αγώνες, θα βγουν και μεμονωμένα εισιτήρια. Θα υπάρξουν πληροφορίες και για το ταξίδι στην Αθήνα».

Για την ευρωπαϊκή έδρα: «Θα είναι οριστικά το Αλφαμέγα».

Για την υπογραφή μνημονίου με τον ΚΟΑ για το ιδιόκτητο γήπεδο: «Ήταν το επόμενο μαξιλαράκι. Από τη στιγμή που υπογράφτηκαν οι συμφωνίες, πλέον είναι θέμα του πλάνου και της συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Πλέον έχει μπει για τα καλά το νερό στο αυλάκι».

Για το αγωνιστικό πρόγραμμα: «Από αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές. Κάποιοι διεθνείς θα καθυστερήσουν 1-2 μέρες να ενσωματωθούν. Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο αγώνα για το πρωτάθλημα».