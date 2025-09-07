Απαραίτητες ανάσες!

Η Πάφος FC πέτυχε τον πρώτο της μεγάλο στόχο, την είσοδο στη League Phase της διοργάνωσης, ενώ κατάφερε να μπει με το δεξί και στο πρωτάθλημα επικρατώντας εκτός έδρας του ΑΠΟΕΛ. Από εκεί και πέρα, οι ποδοσφαιριστές που δεν είναι διεθνείς έχουν την ευκαιρία να πάρουν ανάσες ενόψει της επανέναρξης όπου η ομάδα θα δώσει τα πρώτα της παιχνίδια στην τελική φάση του Champions League, ενώ παράλληλα θα αγωνίζεται και στο πρωτάθλημα. Ουσιαστικά η επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων επιφυλάσσει έναν Γολγοθά για τους Παφίτες.