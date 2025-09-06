Ναυάγιο με Λάνζα στην Πάφο

Ρεπορτάζ του βραζιλιάνικου ge.globo, έκανε λόγο για οριστική συμφωνία των πρωταθλητών με την Σάο Πάολο για τον Πάτρικ Λάνζα, ωστόσο νέα ενημέρωση αναφέρει πως οι διαπραγματεύσεις για τη μεταγραφή του δεν προχωρούν και έχουν σταματήσει.

Ο 22χρονος αριστερός μπακ - σύμφωνα πάντα με τους Βραζιλιάνους - φαινόταν να ετοιμάζεται για τη μετακόμισή του στην Κύπρο, με την Πάφο να συμφωνεί να καταβάλει 200.000 ευρώ για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή.

Ωστόσο, πληροφορίες που ήρθαν στην επιφάνεια δείχνουν ότι οι διαπραγματεύσεις δεν κατέληξαν σε συμφωνία και η υπόθεση φαίνεται να έχει «παγώσει» για την ώρα.