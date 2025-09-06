ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νταβίντ Λουίζ: «Λάθος που αντάλλαξα μαζί της μηνύματα, αλλά ποτέ δεν την απείλησα»

Πήρε θέση για όλα όσα ακούγονται ο Νταβίντ Λουίζ μέσα από τα social media.

Πριν λίγο καιρό, η Φρανσίσκα Καρολάινι Μπαρμπόσα Καβαλκάντε κατήγγειλε τον Νταβίντ Λουίζ πως την απείλησε μέσω instagram, με αποτέλεσμα δικαστήριο στη Βραζιλία να επιβάλλει περιοριστικά μέτρα στον ποδοσφαιριστή.

Το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις και ο άσος της Πάφου κατηγορήθηκε για βίαιη συμπεριφορά, απειλές και εκφοβισμό κατά τη διάρκεια της σχέσης του με την κοπέλα, με τον ίδιο τελικά να παίρνει θέση δημόσια και να απαντάει σε όλα.

«Νομίζω ότι όλοι έχουν δει τα τελευταία νέα που κυκλοφορούν για τη ζωή μου και ήρθα εδώ τώρα για να σας πω ότι δεν είχα κάνει αυτό το βίντεο πριν λόγω της δέσμευσής μου στη νέα μου ομάδα, με το ντεμπούτο μου, με τον συλλογικό στόχο πριν από τα ατομικά προβλήματα, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσω», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Ποτέ δεν απείλησα κανέναν, ποτέ δεν απείλησα αυτό το άτομο, ποτέ δεν ήμουν προσωπικά με αυτό το άτομο, ποτέ δεν ήμουν στο ξενοδοχείο που λέει ότι ήμουν, ακόμη και από την περασμένη εβδομάδα που τέθηκε στη διάθεση του Τύπου, σε όποιον το ήθελε, το αρχικό email από το ξενοδοχείο που επιβεβαίωνε ότι δεν ήμουν ποτέ εκεί.

Δυστυχώς, τα πράγματα έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο. Ήταν μια πολύ δύσκολη, πολύ αγχωτική περίοδος, αλλά είμαι εδώ με ανοιχτή καρδιά για να σας πω ότι έκανα λάθος, ναι, έκανα λάθος, ανταλλάσσοντας μηνύματα με αυτό το άτομο, αλλά ποτέ, μα ποτέ, ποτέ δεν την απείλησα ή κανέναν άλλο στη ζωή μου, και ποτέ δεν έχω συναντηθεί με αυτό το άτομο αυτοπροσώπως».

