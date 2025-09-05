Πάφος FC: «Συμφωνία-σταθμός – Νέο κεφάλαιο για τον αθλητισμό στην επαρχία μας»

Τη σημασία της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας με τον ΚΟΑ υπογραμμίζει με ανακοίνωσή της η ΠΑΦΟΣ FC, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία ως «σταθμό» για τον αθλητισμό στην πόλη.

Τονίζει επίσης ότι πρόκειται για μια νέα αρχή και ένα σημαντικό βήμα προς την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών και δραστηριοτήτων στην επαρχία.

Aναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:

«Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, σήμερα 5 Σεπτεμβρίου, μεταξύ του Δήμου Ιεροκηπίας, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), της ΠΑΦΟΣ FC και του Γ.Σ. Κόροιβος, με στόχο την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων της επαρχίας μας.

Πρόκειται για μια ιστορική συμφωνία που σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τον αθλητισμό στην επαρχία Πάφου.

Η συνεργασία αποσκοπεί στην ουσιαστική βελτίωση της αθλητικής υποδομής, με γνώμονα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την προώθηση του αθλητισμού και την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στην περιοχή.

Στο πλαίσιο του μνημονίου περιλαμβάνεται η κατασκευή σύγχρονου ποδοσφαιρικού γηπέδου, Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, στον χώρο του «Στέλιος Κυριακίδης».

Η συμφωνία αυτή αποτελεί σταθμό για τον αθλητισμό στην Πάφο και αναμένεται να προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην τοπική κοινωνία, ενισχύοντας ταυτόχρονα το όραμα της Πάφος FC για ένα μέλλον με ισχυρότερη αθλητική βάση και διεθνείς προοπτικές».