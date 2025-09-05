Πάφος για UCL: «Εισιτήρια μόνο στη δική μας πλατφόρμα»

Πάφος FC | Σημαντική Ανακοίνωση σχετικά με τα εισιτήρια του UCL

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε όλους τους φίλους της ομάδας μας ότι τα εισιτήρια για τους επερχόμενους αγώνες του UEFA Champions League θα διατίθενται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας πώλησης εισιτηρίων της Πάφος FC.

Πρόσφατα παρατηρήσαμε την εμφάνιση μη εξουσιοδοτημένων ιστοσελίδων που ισχυρίζονται ότι πωλούν εισιτήρια. Αυτές οι σελίδες δεν είναι επίσημες και προτρέπουμε τους φιλάθλους μας να μην πέσουν σε αυτή την παγίδα.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η έκδοση εισιτηρίων θα γίνεται μόνο με τη χρήση κάρτας φιλάθλου. Η μεταπώληση ή μεταβίβαση εισιτηρίων δεν θα επιτρέπεται.

Όλες οι επίσημες πληροφορίες για την πώληση εισιτηρίων θα ανακοινωθούν σύντομα μέσω των επίσημων καναλιών μας.