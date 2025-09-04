Ροτέισιον για τον... τριπλό στόχο

Ο δρόμος φέτος είναι μακρύς για την Πάφος FC αφού ο πήχης ανέβηκε πολύ ψηλά.

Ο τριπλός στόχος της περαιτέρω ευρωπαϊκής διάκρισης και της κατάκτησης των δύο εγχώριων τίτλων απαιτεί ένα βαθύ και ποιοτικό ρόστερ. Αυτό υπάρχει ήδη, ωστόσο οι ιθύνοντες του συλλόγου θέλουν το «οπλοστάσιο» του Χουάν Κάρλος Καρσέδο να είναι πλήρες από κάθε άποψη.

Μετά την απόκτηση του Λάντρι Ντιμάτα και τη διαφαινόμενη συμφωνία με τον 20χρονο Βίλμερ Όντεφαλκ, στην Πάφος FC αξιολογούν την κατάσταση και τους ποδοσφαιριστές που τους προτείνονται και δεν αποκλείονται κι άλλες κινήσεις.

Στόχος, λοιπόν, είναι η παραμικρή ανάγκη να καλυφθεί, καθώς σε έναν τόσο μεγάλο και απαιτητικό μαραθώνιο ο Καρσέδο είναι αναγκασμένος να εφαρμόσει ροτέισιον με στόχο η ομάδα να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες της σεζόν.

Απόφαση - έκπληξη

Eκτός της ευρωπαϊκής λίστας της Πάφος FC για τη φάση της League Phase του Champions League έμεινε ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς. Η απουσία του από τη λίστα φούντωσε τη φημολογία για το ενδεχόμενο αποχώρησης του ποδοσφαιριστή από τους πρωταθλητές.