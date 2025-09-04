ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ροτέισιον για τον... τριπλό στόχο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ροτέισιον για τον... τριπλό στόχο

Μεγάλος και απαιτητικός ο μαραθώνιος

Ο δρόμος φέτος είναι μακρύς για την Πάφος FC αφού ο πήχης ανέβηκε πολύ ψηλά.

Ο τριπλός στόχος της περαιτέρω ευρωπαϊκής διάκρισης και της κατάκτησης των δύο εγχώριων τίτλων απαιτεί ένα βαθύ και ποιοτικό ρόστερ. Αυτό υπάρχει ήδη, ωστόσο οι ιθύνοντες του συλλόγου θέλουν το «οπλοστάσιο» του Χουάν Κάρλος Καρσέδο να είναι πλήρες από κάθε άποψη. 

Μετά την απόκτηση του Λάντρι Ντιμάτα και τη διαφαινόμενη συμφωνία με τον 20χρονο Βίλμερ Όντεφαλκ, στην Πάφος FC αξιολογούν την κατάσταση και τους ποδοσφαιριστές που τους προτείνονται και δεν αποκλείονται κι άλλες κινήσεις.

Στόχος, λοιπόν, είναι η παραμικρή ανάγκη να καλυφθεί, καθώς σε έναν τόσο μεγάλο και απαιτητικό μαραθώνιο ο Καρσέδο είναι αναγκασμένος να εφαρμόσει ροτέισιον με στόχο η ομάδα να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες της σεζόν.

Απόφαση - έκπληξη

Eκτός της ευρωπαϊκής λίστας της Πάφος FC για τη φάση της League Phase του Champions League έμεινε ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς. Η απουσία του από τη λίστα φούντωσε τη φημολογία για το ενδεχόμενο αποχώρησης του ποδοσφαιριστή από τους πρωταθλητές.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ξανά μανά για Τιμούρ στην Ανόρθωση - Έκλεισε νέο ραντεβού

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

BINTEO: Η διαστημική εμφάνιση του Ντόντσιτς κόντρα στο Ισραήλ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ροτέισιον για τον... τριπλό στόχο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής για την Ελλάδα: Χωρίς Σαμοντούροφ κόντρα στην Ισπανία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Είναι ικανοποίηση να δουλεύω με αυτά τα παιδιά, θέλουμε να παίξουμε σε μεγάλη διοργάνωση»

Ελλάδα

|

Category image

Τέλος εποχής στην Τότεναμ: Παραιτήθηκε ο Λέβι, αλλαγή σελίδας μετά από 25 χρόνια!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φιλική νίκη με ανατροπή για Ανόρθωση με ανεπίσημο ντεμπούτο Ηλία

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με Γαλλία ή Ισραήλ η Ελλάδα στη φάση των 16 του Ευρωμπάσκετ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με αγριεμένο Ντόντσιτς λύγισε το Ισραήλ πάει φορτσάτη στα νοκ-άουτ η Σλοβενία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Είπε «αντίο» στη μεγάλη γιορτή με ήττα από την Ιταλία η Εθνική Κύπρου

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Άμεση βελτίωση το ζητούμενο

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Βαριά τιμωρία της UEFA στην ΑΕΚ Αθηνών

Ελλάδα

|

Category image

Θα είναι απόψε το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του Μέσι με την Αργεντινή;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θρίαμβος για την Κύπρο στον διεθνή διαγωνισμό Formula IHU

AUTO MOTO

|

Category image

Ένταση Ρωσίας-Ουκρανίας στην Παρί Σεν Ζερμέν: «Ο Ζαμπάρνι ζήτησε να φύγει ο Σαφόνοφ για να υπογράψει»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη