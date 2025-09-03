ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ενίσχυση με τον ταλαντούχο μέσο Όντεφαλκ για την Πάφος FC

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ενίσχυση με τον ταλαντούχο μέσο Όντεφαλκ για την Πάφος FC

Η Πάφος FC ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Σουηδού μέσου Βίλμερ Όντεφαλκ, ο οποίος εντάσσεται στο ρόστερ των πρωταθλητών με τη μορφή δανεισμού από την IF Brommapojkarna.

Ο ΄Οντεφαλκ θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του σουηδικού ποδοσφαίρου, έρχεται στην Κύπρο με εντυπωσιακές παραστάσεις για την ηλικία του, έχοντας ήδη περισσότερες από 100 επίσημες συμμετοχές και συμμετοχή σε πάνω από 20 γκολ (συνδυαστικά γκολ και ασίστ).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει την απόκτηση του Wilmer Odefalk, με την μορφή δανεισμού από την IF Brommapojkarna.

Ο 20χρονος Σουηδός μέσος, γεννημένος το 2004, έρχεται στην Πάφο ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του σουηδικού ποδοσφαίρου. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει ήδη ξεπεράσει τις 100 επίσημες συμμετοχές και έχει συμβάλει σε περισσότερα από 20 τέρματα.

Ο Odefalk αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες της IFBrommapojkarna και στη συνέχεια αγωνίστηκε και με τη φανέλα της Djurgårdens IF, στην πρώτη κατηγορία της Σουηδίας. Έχει επίσης εκπροσωπήσει τη Σουηδία στις μικρές εθνικές ομάδες, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη προοπτική και το μέλλον που έχει μπροστά του.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Πάφος FC και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την ομάδα μας»!

Κατηγορίες

ΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νέο διεθνές format στο All-Star Game 2026

NBA

|

Category image

Επιστρέφει ο Ντεσπόντοφ στη Θεσσαλονίκη για εξετάσεις

Ελλάδα

|

Category image

Η κουβέντα για Στεπίνσκι και οι επόμενοι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για Κύπρο και Ελλάδα στο Ευρωμπάσκετ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στα ημιτελικά του US Open o Οζέρ-Αλιασίμ

Τένις

|

Category image

Η αποστολή της Εθνικής Ανδρών για την Αυστρία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Βαλεντίνα Σάββα: «Η Υποτροφία του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη είναι πολύτιμη βοήθεια στην προσπάθεια προς το “Λος Άντζελες 28”»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ώρα για αλλαγές

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Από τη λίμνη Γκάρντα στη Σαρδηνία συνεχίζει την προετοιμασία της η Νατάσα Λάππα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Τεράστια αγωνία στο φινάλε του γ’ ομίλου του FIBA EuroBasket στη Λεμεσό – Όλα τα σενάρια

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Η απαγορευμένη φράση του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματός της

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Σημαντικοί αγώνες στον όμιλο μας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Δένει» Ελ Κααμπί και Τσικίνιο ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Εξετάζει Εράκοβιτς ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Tάνκοβιτς και η... σκόνη που σηκώθηκε για το μέλλον του

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη