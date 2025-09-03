Ενίσχυση με τον ταλαντούχο μέσο Όντεφαλκ για την Πάφος FC

Η Πάφος FC ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Σουηδού μέσου Βίλμερ Όντεφαλκ, ο οποίος εντάσσεται στο ρόστερ των πρωταθλητών με τη μορφή δανεισμού από την IF Brommapojkarna.

Ο ΄Οντεφαλκ θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του σουηδικού ποδοσφαίρου, έρχεται στην Κύπρο με εντυπωσιακές παραστάσεις για την ηλικία του, έχοντας ήδη περισσότερες από 100 επίσημες συμμετοχές και συμμετοχή σε πάνω από 20 γκολ (συνδυαστικά γκολ και ασίστ).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει την απόκτηση του Wilmer Odefalk, με την μορφή δανεισμού από την IF Brommapojkarna.

Ο 20χρονος Σουηδός μέσος, γεννημένος το 2004, έρχεται στην Πάφο ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του σουηδικού ποδοσφαίρου. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει ήδη ξεπεράσει τις 100 επίσημες συμμετοχές και έχει συμβάλει σε περισσότερα από 20 τέρματα.

Ο Odefalk αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες της IFBrommapojkarna και στη συνέχεια αγωνίστηκε και με τη φανέλα της Djurgårdens IF, στην πρώτη κατηγορία της Σουηδίας. Έχει επίσης εκπροσωπήσει τη Σουηδία στις μικρές εθνικές ομάδες, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη προοπτική και το μέλλον που έχει μπροστά του.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Πάφος FC και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την ομάδα μας»!