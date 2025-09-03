Η ευρωπαϊκή λίστα της Πάφος FC: Αυτοί δηλώθηκαν από τον Καρσέδο!

Η UEFA έκανε γνωστή την ευρωπαϊκή λίστα της Πάφος FC για τη φάση της League Phase του Champions League

Στη λίστα συμπεριλαμβάνεται κανονικά το ηχηρό ονόμα του ο Νταβίντ Λουίζ, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που δίνει ο Καρσέδο στην εμπειρία και την ποιότητα ενόψει της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Αντίθετα, εκτός ευρωπαϊκής λίστας έμειναν οι Μουαμέρ Τάνκοβιτς και Γιάννης Παπαδούδης. Η απόφαση να παραλειφθεί ο Σουηδός μεσοεπιθετικός, προκαλεί εντύπωση, ενώ ήδη υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να προκύψουν εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του στην ομάδα.

Αναλυτικά: