Η ευρωπαϊκή λίστα της Πάφος FC: Αυτοί δηλώθηκαν από τον Καρσέδο!
Η UEFA έκανε γνωστή την ευρωπαϊκή λίστα της Πάφος FC για τη φάση της League Phase του Champions League
Στη λίστα συμπεριλαμβάνεται κανονικά το ηχηρό ονόμα του ο Νταβίντ Λουίζ, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που δίνει ο Καρσέδο στην εμπειρία και την ποιότητα ενόψει της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Αντίθετα, εκτός ευρωπαϊκής λίστας έμειναν οι Μουαμέρ Τάνκοβιτς και Γιάννης Παπαδούδης. Η απόφαση να παραλειφθεί ο Σουηδός μεσοεπιθετικός, προκαλεί εντύπωση, ενώ ήδη υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να προκύψουν εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του στην ομάδα.
Αναλυτικά: