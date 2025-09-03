Εκτός ευρωπαϊκής λίστας ο Τάνκοβιτς... και ίσως Πάφου!

Οριστικά εκτός της ευρωπαϊκής λίστας της Πάφος FC για τη φάση της League Phase του Champions League μένει ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς. Με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ο Σουηδός μεσοεπιθετικός δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση αυτή και για το ότι δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε λεπτό στα τελευταία δύο παιχνίδια της ομάδας.

Η απουσία του από τη λίστα φούντωσε τη φημολογία για το ενδεχόμενο αποχώρησης του ποδοσφαιριστή από τους πρωταθλητές!