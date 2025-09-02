BΙΝΤΕΟ: Ανακοινώθηκε το νέο... 10άρι της Πάφος FC

Επίσημα παίκτης της Πάφος FC είναι ο Λάντρι Ντιμάτα. Πρόκειται για 27χρονο Βέλγο επιθετικό ο οποίος θα φοράει τη φανέλα με το Νο10, που είχε στην πλάτη του ο Ζάιρο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Πάφος FC ανακοινώνει την απόκτηση του Landry Dimata, από την Samsunspor. 🫱🏽‍🫲🏾 Ο 27χρονος επιθετικός, γεννημένος στο Κονγκό και διεθνής με το Βέλγιο, εντάσσεται στην ομάδα μας για να ενισχύσει την επιθετική μας γραμμή ενόψει της νέας σεζόν. Ο Dimata μετρά περισσότερες από 200 συμμετοχές σε κορυφαίο επίπεδο με πάνω από 50 γκολ σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε μεγάλουςσυλλόγους όπως η VfL Wolfsburg, Anderlecht, η Espanyol και η NEC Nijmegen, αποκτώντας πλούσια εμπειρία από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα της Ευρώπης. Σε διεθνές επίπεδο, υπήρξε μέλος όλων των ηλικιακών κλιμακίων της Εθνικής Βελγίου, μετρώντας πάνω από 30 συμμετοχές και συμμετοχή σε περισσότερα από 20 γκολ. Με τη δύναμη, την ικανότητα στο σκοράρισμα και την αποφασιστικότητά του μέσα στο γήπεδο, ο Landry προσθέτει ποιότητα και βάθος στο ρόστερ μας, καθώς συνεχίζουμε να χτίζουμε μια ανταγωνιστική ομάδα. Καλωσορίζουμε τον Landry στην οικογένεια της Πάφος FC και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την ομάδα μας!»