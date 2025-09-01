ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Champions League: H θέση της Πάφου στη League Phase σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή!

Champions League: H θέση της Πάφου στη League Phase σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή!

Για δεύτερη σερί χρονιά, η πρόβλεψη αναφέρει πως η Λίβερπουλ θα πάρει την πρωτιά.

Με δεκαπέντε ημέρες να απομένουν για τη σέντρα της League Phase του Champions League, ο υπερυπολογιστής… έπιασε δουλειά!

Υπολογίζοντας τα διάφορα δεδομένα και βγάζοντας το αποτέλεσμα μέσω των αναμενόμενων πόντων που θα πάρει κάθε ομάδα μετά τις 8 αγωνιστικές, ο υπολογιστής γνωστοποίησε την κατάταξη.

Για δεύτερη σερί χρονιά, η πρόβλεψη αναφέρει πως η Λίβερπουλ θα πάρει την πρωτιά και την οκτάδα συμπληρώνουν οι Άρσεναλ, Σίτι, Τσέλσι, Μπαρτσελόνα, Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης και Ίντερ.

Όσον αφορά τον Πάφο ο υπερυπολογιστής θεωρεί στην 30ή θέση.

Αναλυτικά η πρόβλεψη για την κατάταξη στη League Phase:

Λίβερπουλ (17.03 XPTS)

Άρσεναλ (16.92 XPTS)

Μάντσεστερ Σίτι (15.62 XPTS)

Τσέλσι (14.79 XPTS)

Μπαρτσελόνα (14.70 XPTS)

Παρί Σεν Ζερμέν (14.49 XPTS)

Ρεάλ Μαδρίτης (14.31 XPTS)

Ίντερ (13.76 XPTS)

Τότεναμ (12.82 XPTS)

Νιούκαστλ (12.57 XPTS)

Μπάγερν Μονάχου (12.52 XPTS)

Μπενφίκα (12.24 XPTS)

Νάπολι (11.81 XPTS)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (11.76 XPTS)

Ντόρτμουντ (11.40 XPTS)

Βιγιαρεάλ (11.21 XPTS)

Γιουβέντους (11.19 XPTS)

Αταλάντα (11.17 XPTS)

Κλαμπ Μπριζ (11.04 XPTS)

Ατλέτικο Μαδρίτης (10.68 XPTS)

Αϊντχόφεν (10.20)

Λεβερκούζεν (9.99 XPTS)

Μονακό (9.97 XPTS)

Μπιλμπάο (9.58 XPTS)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (9,52 XPTS)

Ολυμπιακός (9.49 XPTS)

Γαλατάσαραϊ (9.38 XPTS)

Κοπεγχάγη (9,04 XPTS)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης (9.01 XPTS)

Πάφος (8.62 XPTS)

Μαρσέιγ (8.38 XPTS)

Άγιαξ (8.28 XPTS)

Σλάβια Πράγας (7.47 XPTS)

Μπόντο/Γκλιμτ (7.37 XPTS)

Καραμπάγκ (5,56 XPTS)

Καϊράτ Αλμάτι (3,49 XPTS)

 

 

 

