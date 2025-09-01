Σουηδικό ταλέντο στο ραντάρ της Πάφου FC!

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σουηδία, η Πάφος FC κινείται για την απόκτηση του 20χρονου μέσου Βίλμερ Όντεφαλκ. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής ανήκει στην Μπρομαποϊκάρνα, η οποία εμφανίζεται θετική στο ενδεχόμενο μεταγραφής του, ενόψει της ολοκλήρωσης της μεταγραφικής περιόδου.

Ο Όντεφαλκ θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του σουηδικού ποδοσφαίρου, μετρώντας ήδη πάνω από 100 συμμετοχές σε επαγγελματικό επίπεδο. Έχει περάσει ένα μικρό διάστημα και στη Ντζουργκάρντεν, ενώ παραμένει ενεργό μέλος της εθνικής ομάδας Κ21 της Σουηδίας.

Η Πάφος FC, η οποία συνεχίζει να παρακολουθεί την αγορά για ποδοσφαιριστές που αφορούν τον κατάλογο Β, προσπαθεί να ενισχυθεί με ποιοτικές λύσεις ενόψει του απαιτητικού προγράμματος που ακολουθεί σε Κύπρο και Ευρώπη.