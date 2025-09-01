ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σουηδικό ταλέντο στο ραντάρ της Πάφου FC!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σουηδικό ταλέντο στο ραντάρ της Πάφου FC!

Ενδιαφέροον για τον Βίλμερ Όντεφαλκ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σουηδία, η Πάφος FC κινείται για την απόκτηση του 20χρονου μέσου Βίλμερ Όντεφαλκ. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής ανήκει στην Μπρομαποϊκάρνα, η οποία εμφανίζεται θετική στο ενδεχόμενο μεταγραφής του, ενόψει της ολοκλήρωσης της μεταγραφικής περιόδου.

Ο Όντεφαλκ θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του σουηδικού ποδοσφαίρου, μετρώντας ήδη πάνω από 100 συμμετοχές σε επαγγελματικό επίπεδο. Έχει περάσει ένα μικρό διάστημα και στη Ντζουργκάρντεν, ενώ παραμένει ενεργό μέλος της εθνικής ομάδας Κ21 της Σουηδίας.

Η Πάφος FC, η οποία συνεχίζει να παρακολουθεί την αγορά για ποδοσφαιριστές που αφορούν τον κατάλογο Β, προσπαθεί να ενισχυθεί με ποιοτικές λύσεις ενόψει του απαιτητικού προγράμματος που ακολουθεί σε Κύπρο και Ευρώπη.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ρίχνει «βόμβα» με Κολό Μουανί η Τότεναμ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαραλαμπίδης: «Με τον Σπανούλη όλο το 24ωρο είναι μπάσκετ-Τίποτα δεν είναι τυχαίο»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ανόρθωση: Κετσπάγια και κρίσιμες ώρες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ενισχύθηκε κι άλλο το «οπλοστάσιο» του Κάναντι

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Σουηδικό ταλέντο στο ραντάρ της Πάφου FC!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις στο Σερβία - Τσεχία για το Ευρωμπάσκετ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο ΠΑ.Σ.Π. στη Γενική Συνέλευση της ΚΟΠ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Πρώην προπονητής του Ολυμπιακού κοντά στο να αναλάβει τη Ριέκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος ο Τεν Χαγκ από τη Λεβερκούζεν μετά από τρία ματς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Το ποδόσφαιρο δεν πρέπει να είναι, πεδίο διχασμού, αντιπαράθεσης ή βίας»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Χάρης Λοϊζίδης: «Ποδόσφαιρο με σχέδιο, διαφάνεια και κοινωνική ευθύνη»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Παπασταύρου στη Γ.Σ. της ΚΟΠ με βλέμμα σε νέα σελίδα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η απορία για την επίμαχη φάση στο Δασάκι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μυθική ρήτρα 100 εκατ. ευρώ στο συμβόλαιο του Ιωαννίδη!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ματθαίου για την ευρωπαϊκή έδρα και την προθεσμία για τον κατάλογο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη