Ματθαίου για την ευρωπαϊκή έδρα και την προθεσμία για τον κατάλογο

Δηλώσεις από τον εκπρόσωπο Τύπου της Πάφου, Χριστόφορο Ματθαίου.

Σε δηλώσεις του στον ΣΠΟΡ FM 95,0, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πάφου, Χριστόφορος Ματθαίου, τόνισε τη σπουδαιότητα της νίκης επί του ΑΠΟΕΛ. Ταυτόχρονα επιβεβαίωσε πως η ομάδα πιθανότητα θα διατηρήσει την ευρωπαϊκή της έδρα στο Αλφαμέγα, ενώ αναφέρθηκε στις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις ενόψει της προθεσμίας για τον ευρωπαϊκό κατάλογο.

Για την επιτυχία επί του ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ: «Είναι μια τεράστια νίκη. Περιμέναμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο ΑΠΟΕΛ είχε μια πολύ καλή εμφάνιση, απέδειξε ότι θα κυνηγήσει τη διάκριση μέχρι τέλους. Η νίκη δεν συνοδεύτηκε με την καλύτερη εμφάνιση, αλλά αντιλαμβάνεστε από πού ήρθε η ομάδα».

Για το ντεμπούτο του Νταβίντ Λουίζ: «Επιτέλους είδαμε τον Νταβίντ Λουίζ σε επίσημο αγώνα. Μέρα με τη μέρα ανεβάζει ρυθμούς. Η εμπειρία του και η ποιότητά του θα είναι σημαντική για τη συνέχεια».

Όσον αφοτά τη διακοπή του πρωταθλήματος, είπε: «Κάποιοι από τους διεθνείς έχουν ήδη αποχωρήσει. Σήμερα η ομάδα έχει κανονικά προπόνηση. Θα κάνουμε ακόμα κάποιες προπονήσεις και μετά θα πάρουν ρεπό οι ποδοσφαιριστές».

Αναφορά έκανε και για την ευρωπαϊκή έδρα: «Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα μείνουμε στο Αλφαμέγα».

Για την ευρωπαϊκή λίστα: «Θα τη δηλώσουμε αύριο».

Αν θα γίνει περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση: «Αν θέλουμε να φέρουμε κάποιο παίκτη, πρέπει να έρθει μέχρι αύριο που είναι η προθεσμία για τον ευρωπαϊκό κατάλογο. Η ομάδα θέλει να προσθέσει ακόμη ένα παίκτη. Υπάρχει επιθυμία και για ενίσχυση με παίκτες καταλόγου Β'».

 

 

 

 

