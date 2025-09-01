ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νικηφόρα πρεμιέρα με... ευρωπαϊκή συνταγή

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νικηφόρα πρεμιέρα με... ευρωπαϊκή συνταγή

Ένα από τα πλέον θετικά για την ομάδα του Ισπανού προπονητή είναι ότι μετράει τέσσερις νίκες σε ισάριθμους εκτός έδρας αγώνες κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν.

Το μεγάλο ερώτημα ήταν πώς θα παρουσιαστεί η Πάφος FC σε μία δύσκολη έδρα στον πρώτο της αγώνα στο πρωτάθλημα μετά την τεράστια πρόκριση στη League Phase του Champions League.

Κανείς δεν περίμενε η ομάδα να φτάσει σε υψηλά επίπεδα απόδοσης και το ζητούμενο ήταν η νίκη απέναντι στον ΑΠΟΕΛ.

Κι αυτό έπραξε. Παίζοντας σοβαρά και στοχευμένα, η ομάδα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο, μπορεί να καρδιοχτύπησε σε μερικές φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά εν τέλει πέτυχε τον στόχο της.

Οι κυανόλευκοι απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο που διψούσε για τη νίκη, αφού πέτυχαν ένα όμορφο γκολ με τον Λουκάσεν στην αρχή του αγώνα κατάφεραν να το διαφυλάξουν και να κάνουν ιδανική αρχή στο πρωτάθλημα.

Ένα από τα πλέον θετικά για την ομάδα του Ισπανού προπονητή είναι ότι μετράει τέσσερις νίκες σε ισάριθμους εκτός έδρας αγώνες κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν.

Θυμίζουμε ότι της νίκης επί του ΑΠΟΕΛ, προηγήθηκαν οι επιτυχίες επί Μακάμπι Τελ Αβίν και Ντιναμό Κιέβου με το ίδιο σκορ που επικράτησε και του ΑΠΟΕΛ (0-1), καθώς και το μεγάλο διπλό επί του Ερυθρού Αστέρα. Αυτό δείχνει και τη νοοτροπία της ομάδας που γνωρίζει με ποιον τρόπο πρέπει να αγωνιστεί για να πάρει το ζητούμενο σε δύσκολες έδρες.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γιοβάνοβιτς: «Στόχος να πάμε στο Μουντιάλ - Να έχουμε όμορφα βράδια με Λευκορωσία και Δανία»

Ελλάδα

|

Category image

Ανακοίνωσε νέο χορηγό η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Χωρίς προβλήματα η πρώτη της Εθνικής

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ανακοίνωσε Γκονζάλεθ η ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Φαμπιάνο για την Εθνική: «Είναι κάτι ξεχωριστό για μένα»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Διαστημική» Γερμανία διέλυσε την Μεγάλη Βρετανία!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μεταγραφικός «πυρετός» στην Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαμπάς ο Ντράγκομιρ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Περνάει ιατρικά και υπογράφει στη Λίβερπουλ ο Γκέχι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Φαμπιάνο με το Εθνόσημο!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οριστικά εκτός πλάνων του Γιοβάνοβιτς ο Γιαννούλης για τα ματς της Εθνικής

Ελλάδα

|

Category image

Κακός δαίμονας του Μπεργκ ο Μαρτίνς!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το «ΓΗΠΕΔΟ» σας στέλνει... γήπεδο - διεκδικήστε 10 διπλές προσκλήσεις για το Κύπρος-Ρουμανία!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Απογειώνονται» οι κυπριακές και οι ελληνικές ομάδες!

Απόψεις

|

Category image

Επίσημο: Στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας ο Ιωαννίδης!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη