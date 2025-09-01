Νικηφόρα πρεμιέρα με... ευρωπαϊκή συνταγή

Το μεγάλο ερώτημα ήταν πώς θα παρουσιαστεί η Πάφος FC σε μία δύσκολη έδρα στον πρώτο της αγώνα στο πρωτάθλημα μετά την τεράστια πρόκριση στη League Phase του Champions League.

Κανείς δεν περίμενε η ομάδα να φτάσει σε υψηλά επίπεδα απόδοσης και το ζητούμενο ήταν η νίκη απέναντι στον ΑΠΟΕΛ.

Κι αυτό έπραξε. Παίζοντας σοβαρά και στοχευμένα, η ομάδα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο, μπορεί να καρδιοχτύπησε σε μερικές φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά εν τέλει πέτυχε τον στόχο της.

Οι κυανόλευκοι απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο που διψούσε για τη νίκη, αφού πέτυχαν ένα όμορφο γκολ με τον Λουκάσεν στην αρχή του αγώνα κατάφεραν να το διαφυλάξουν και να κάνουν ιδανική αρχή στο πρωτάθλημα.

Ένα από τα πλέον θετικά για την ομάδα του Ισπανού προπονητή είναι ότι μετράει τέσσερις νίκες σε ισάριθμους εκτός έδρας αγώνες κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν.

Θυμίζουμε ότι της νίκης επί του ΑΠΟΕΛ, προηγήθηκαν οι επιτυχίες επί Μακάμπι Τελ Αβίν και Ντιναμό Κιέβου με το ίδιο σκορ που επικράτησε και του ΑΠΟΕΛ (0-1), καθώς και το μεγάλο διπλό επί του Ερυθρού Αστέρα. Αυτό δείχνει και τη νοοτροπία της ομάδας που γνωρίζει με ποιον τρόπο πρέπει να αγωνιστεί για να πάρει το ζητούμενο σε δύσκολες έδρες.