Ντεμπούτο στο ΓΣΠ για τον Νταβίντ Λουίζ - «Με έπεισε το πλάνο»

Ο Βραζιλιάνος αστέρας πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την φανέλα της Πάφου στο εκτός έδρας ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ.

Ο Νταβίντ Λουίζ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 87ο λεπτό και αμέσως μετά το τέλος του ματς μίλησε στην κάμερα της Cablenet:

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος για τα πρώτα μου λεπτά και τη νίκη. Ήξερα ότι θα είναι δύσκολο εδώ, είχα αγωνιστεί ξανά με την Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Είμαι χαρούμενος. Με έπεισε το πλάνο και αυτό που μου παρουσίασαν, γι’ αυτό είπα το ναι στην Πάφο»

Αν ένας από τους λόγους που ήρθε στην Πάφο, είναι γιατί στη συνέχεια θέλει να γίνει προπονητής;

«Αυτό είναι για το μέλλον. Είμαι εδώ και είμαι συγκεντρωμένος, θέλω να αγωνίζομαι μέχρι την ημερομηνία που θα μπορώ»

 

 

 

