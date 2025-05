Πήραν τα βραβεία τους οι παικταράδες της Πάφος FC

Ενημέωση από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών:

«Τα βραβεία «MVP of The Game Week» by Unicars & Volkswagen παρέλαβαν από τον ΠΑ.Σ.Π., τρεις ποδοσφαιριστές της Πάφου.

Πρόκειται για τους Jaja (GW 4), Jairo Da Silva (GW 9) και Anderson Silva (GW 17)!

Οι τρεις ποδοσφαιριστές βρίσκονταν ανάμεσα στους 26 κορυφαίους κάθε αγωνιστικής, οι οποίοι επιλέχθηκαν μέσα από την αξιολόγηση του Ινστιτούτου Αθλητικής Ανάλυσης (INSA) και βραβεύτηκαν με το πέρας της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος».