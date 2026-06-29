Είναι... μεταγραφή και μάλιστα επιπέδου

Ο τραυματισμός του στις αρχές Ιανουαρίου πλήγωσε πολύ περισσότερο την Πάφος FC από όσο υπολόγιζαν η τότε τεχνική ηγεσία και γενικά όλο το οικοδόμημα των κυπελλούχων. Για τον Νταβίντ Γκολντάρ ο λόγος, ο οποίος έπαιξε μόλις 18 λεπτά μετά τον παροπλισμό του, στο αδιάφορο τελευταίο ματς με τον ΑΠΟΕΛ για το πρωτάθλημα.

Επανήλθε όμως τώρα και μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί μεταγραφή και μάλιστα... επιπέδου. Άλλωστε το απέδειξε κατά την τριετία που βρίσκεται στην Πάφο με την ηγετική του παρουσία. Ειδικά τώρα που -όπως όλα δείχνουν- δεν θα είναι στη φαρέτρα ο Λουκάσεν, παρά τη δελεαστική πρόταση που του έγινε, που θα χρειαστεί πολύ περισσότερο στα αρχικά στάδια της σεζόν.

Στο μεταξύ, το Σάββατο ανακοινώθηκε η επέκταση του δανεισμού του Βραζιλιάνου επιθετικού Λελέ από τη Σπόρτινγκ. Επίσης συνεχίζονται οι προσπάθειες για στελέχωση και τα άλλα αποκτήματα, πέραν των Κυριακίδη και Μαμάντοφ, θα ενσωματωθούν, όπως όλα δείχνουν, στην Αυστρία όπου βρίσκεται από χθες το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο. Αφού δώσει τρία φιλικά με Κρακοβία (03/07), Γιάμπλονετς (08/07) και Γιαγκελόνια (12/07), ακολούθως θα πάει στη Σλοβακία (15-17 Ιουλίου) και θα δώσει φιλικό με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας.