Από τον Οθέλλο σε ομάδα που θα παίζει ομίλους ο Ντούρις

Φεύγει -προσωρινά- από την Κύπρο και τον Οθέλλο ο Μιχάλ Ντούρις.

Ο έμπειρος Σλοβάκος επιθετικός πάει δανεικός σε ομάδα της πατρίδας του και συγκεκριμένα στην Σπαρτάκ Τρνάβα.

Πρόκειται μάλιστα για ομάδα η οποία θα συμμετάσχει σε ευρωπαϊκό όμιλο καθώς θα παίξει στο Conference League, με αντιπάλους τις Φενέρμπαχτσε, Λουντογκόρετς και Νόρτζελαντ.

Ο Ντούρις θα παίξει δανεικός στη σλοβάκικη ομάδα στο πρώτο μισό της σεζόν και θα επανέλθει στον Οθέλλο τον Ιανουάριο.

O 35χρονος πρόλαβε να καταγράψει δύο συμμετοχές με τη φανέλα του Οθέλλου, κόντρα μάλιστα σε δύο πρώην του ομάδες, την Ανόρθωση και τον Εθνικό.

